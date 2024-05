L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux vient de publier son rapport annuel intitulé « Le marché des capitaux en chiffres ». Ainsi, à la fin de 2023, les principaux indicateurs du marché des capitaux marocain ont montré une progression malgré une conjoncture économique difficile. L’indice de référence de la Bourse de Casablanca a enregistré une hausse annuelle de +12,8%, avec des augmentations de +15,4% pour le MASI 20 et +14,3% pour le FTSE CSE Morocco 15. La capitalisation boursière a atteint 626 milliards de dirhams, soit une augmentation de 65 milliards de dirhams par rapport à fin 2022. Le volume annuel des échanges a également augmenté de +13%, atteignant 65 milliards de dirhams, avec le marché central représentant 51% de ce volume.

L’industrie de la gestion collective a également connu une croissance notable, l’actif net des OPC atteignant 666 milliards de dirhams (+15,8%). Les OPCI, FPCT et OPCC ont enregistré des performances annuelles respectives de +48,2%, +27,1% et +8,7%. Les OPCVM ont vu leur actif net augmenter de +11,8%, avec une croissance particulièrement forte des fonds obligataires à court terme (+83,1%) et à moyen/long terme (+8,2%).

Du côté de la dette privée, les levées de capitaux ont atteint 87 milliards de dirhams, en hausse de +35,3% par rapport à 2022. Les titres de capital ont totalisé 656 millions de dirhams, principalement grâce à l’introduction en bourse de CFG BANK. Le volume des opérations de prêt de titres a augmenté de +4,6%, atteignant 315 milliards de dirhams, avec un encours de 34 milliards de dirhams à la fin de l’année.

Les investisseurs individuels et institutionnels ont également renforcé leur présence, avec une augmentation de +51% du nombre de clients actifs sur le marché boursier, atteignant 11 571 à fin 2023. Les OPCVM et les personnes morales marocaines représentent 72% du volume transigé sur le marché central, tandis que les investisseurs étrangers détiennent 27% de la capitalisation boursière.

Enfin, la conservation des titres par le dépositaire central Maroclear a atteint un encours global de 2 240 milliards de dirhams, avec une moyenne quotidienne des flux dénoués de 85 milliards de dirhams et plus de 1 290 opérations sur titres réalisées à fin 2023.

LNT avec CdP

