L’AMMC accompagne la 8ème édition des JFEJ

Membre actif de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) se mobilise pour la deuxième année consécutive dans le cadre de la 8ème édition des JFEJ et organise, en collaboration avec les succursales de Bank Al Maghrib et la FMEF, plusieurs séminaires à travers le Maroc au profit des lycéens et des jeunes étudiants universitaires, annonce un communiqué de l’AMMC.

Cette huitième édition des Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes (JFEJ) se tient dans le cadre de l’événement international de grande envergure «Global Money Week » auquel prennent part 169 pays et dont bénéficieront quelques 32 millions de jeunes.

Avec l’objectif de rapprocher les enfants et les jeunes du monde de la finance et de les préparer, en tant que futurs adultes, à la prise de décisions financières, l’AMMC a inauguré son cycle de conférences à Larache le 27 Mars 2019. La matinée était dédiée à la présentation aux lycéens en baccalauréat économique des notions de base en éducation financière (budget, revenu, épargne, investissement, missions des banques et des régulateurs) tout en explicitant le marché des capitaux, le marché financier, les instruments financiers, les intervenants, l’investissement ainsi que le rôle de l’AMMC dans la protection des épargnants.

Cette première journée à Larache s’est ensuite poursuivie l’après-midi par une rencontre avec les étudiants du Master « Management et Finance » de l’Université Poly-disciplinaire de Larache où leur ont été présentés l’AMMC, son rôle et sa responsabilité, l’organisation, le fonctionnement et les acteurs du marché des capitaux ainsi que les spécificités de l’appel public à l’épargne et de l’information financière destinée aux investisseurs.

Le cycle de conférences se poursuivra tout au long du mois d’Avril 2019 à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales et à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Settat, à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Meknès et se clôturera à la Faculté Poly-disciplinaire de Safi.

Au Maroc, l’édition 2019 des JFEJ se veut plus inclusive et intègre notamment de nouvelles cibles de jeunes tels que les étudiants du BTS, ceux de l’Enseignement Supérieur ainsi que les micro-entrepreneurs.

En conformité avec les missions qui lui sont assignées, l’AMMC a placé l’éducation financière au cœur de son plan stratégique 2017-2020 avec la mise en œuvre de plusieurs actions d’envergure à court, moyen et long terme, conclut le communiqué.

