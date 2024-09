L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) entame une transformation numérique d’envergure pour améliorer son efficacité opérationnelle.

Au centre de ce projet se trouve la mise en place d’une plateforme digitale intégrée, destinée à moderniser et centraliser les processus liés à l’investissement, à l’exportation, ainsi qu’à la gestion des zones d’activités économiques et des parcs d’exposition.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement économique du Maroc, visant à positionner le pays comme une destination privilégiée pour les investissements et les exportations. En optimisant ses outils numériques, l’AMDIE entend jouer un rôle clé dans l’attractivité du pays, en créant un environnement économique plus réactif et dynamique.

Supervisée par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, la plateforme est conçue pour répondre aux besoins actuels en matière d’investissement et d’exportation. Elle s’aligne également avec les objectifs du nouveau modèle de développement et les exigences de la Charte de l’Investissement 2026. Grâce à cette plateforme, l’AMDIE pourra moderniser et centraliser la gestion de ses opérations, tout en offrant une vue en temps réel et intégrée de ses activités.

L’une des principales fonctionnalités de la plateforme est la centralisation des flux d’information entre l’AMDIE et ses partenaires, couvrant l’ensemble des processus de gestion, de la prospection à l’aftercare. Elle permettra également une analyse approfondie des données, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques et l’anticipation des évolutions du marché.

En plus de l’automatisation des processus, la plateforme inclut la gestion des parcs d’exposition et des zones d’activités économiques, assurant une coordination fluide entre les acteurs concernés. Elle vise à améliorer l’efficacité des départements front-office et back-office, notamment ceux en charge de l’investissement, du suivi des investisseurs, du marketing, de l’intelligence économique et des opérations de communication.

LNT avec CdP