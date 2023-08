L’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE) vient de lancer son programme triennal 2024-2026 d’accompagnement à l’Export intitulé « EXPORT MOROCCO NOW ».

Export Morocco Now est un nouveau programme d’accompagnement de bout en bout dédié aux entreprises et coopératives marocaines ayant un potentiel à l’export et opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services, leur permettant de bénéficier de l’offre de services de l’AMDIE, indique l’Agence dans un communiqué.

Cette offre comprend un service de veille et d’analyse des marchés et filières via des informations sur l’évolution des marchés et des filières et le potentiel d’export à exploiter, ainsi que la promotion, la prospection et le démarchage à travers la participation aux foires, aux salons, aux caravanes de partenariats économiques, aux BtoB, aux incoming visits et aux incoming missions, ajoute la même source.

Le dispositif comprend également un renforcement de l’accès aux marchés avec référencement des produits dans les chaines de distribution à l’international et aux appels d’offres à l’étranger, et la formation export grâce à la participation aux formations certifiantes portant sur un large champ de domaines liés au commerce extérieur.

Ce programme, poursuit le communiqué, soutiendra 350 entreprises et coopératives marocaines, réparties comme suit : 250 entités ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 millions de dirhams (MDH) sur les trois dernières années, 100 primo exportateurs ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaires à l’export inférieur ou égal à 5 MDH sur les trois dernières années.

Les critères de sélection des entités sont basés notamment sur la création d’emplois, sur le chiffre d’affaires additionnel à l’export ciblé au cours de la période 2024-2026, sur la valeur ajoutée conférée aux exportations, ainsi que sur les aspects liés au genre, à la territorialité et au développement durable, précise l’AMDIE, notant que toute entité souhaitant bénéficier de son accompagnement pendant les trois prochaines années, doit impérativement adhérer au programme « Export Morocco Now ».

A cet effet, l’AMDIE invite les entreprises et coopératives marocaines intéressés par le programme, à consulter le règlement de participation et à renseigner le formulaire de candidature disponible sur le site, et ce au plus tard le 10 octobre 2023 à 18h00. Les entités sélectionnées devront compléter leur dossier de candidature dans un délai de 15 jours après leur notification avant la signature d’un contrat triennal avec l’AMDIE.

L’AMDIE supporte le développement économique et social du Royaume à travers ses actions de promotion, de démarchage, d’accompagnement de l’investissement et de l’exportation.

LNT avec MAP

