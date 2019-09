PARTAGER Lamalif Group organise « Stars in The Place »

Fort de sa singularité de fusion artistique, le concert Stars In The Place promet le 29 décembre 2019 une troisième édition riche en communion, embellissant l’agenda artistique de la cité ocre.

Fiers de la réussite de leur partenariat et création de Lamalif Afrique, Gims confie l’organisation de Stars In The Place au pôle Évènement de Lamalif Group ; entreprise citoyenne leader dans le secteur de l’éclairage public et aménagement urbain, et qui ne cesse de renforcer son développement depuis le début de l’année 2019, par l’ouverture sur d’autres pôles d’activités ; dont l’évènementiel ; et ce, dans l’objectif de Contribuer à l’enrichissement de la dynamique culturelle et économique de notre pays et assurer la responsabilité sociale du groupe.

Stars in the Place est certes notre propre manière d’exprimer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI; Que Dieu L’Assiste, et à tous les Marocains notre amour pour le Maroc et son peuple et notre volonté d’apporter autant que nous le pouvons et contribuer à la grande dynamique économique et sociale que connait notre cher pays et son développement’ confirme Youssef AARAB, directeur artistique et ami de Gims.

Célébrer la citoyenneté, tel est le message de Gims, qui invite ses amis artistes pour partager cette même passion pour le Maroc et pour Marrakech. Des artistes étrangers et marocains de renommée internationale, ces artistes se produiront en parfaite symbiose, à honorer les valeurs de fraternité et de tolérance.

Sous la voute étoilée, des artistes sensibles au cœur de la place mythique de Jemaa El Fna, havre des arts et du partage depuis des décennies. Le concert Stars In The Place est 100% offert au grand public.

Le concert Stars In The Place illustre désormais sa volonté de rendre l’art de la musique accessible au grand public en offrant une programmation diversifiée ; traduisant l’esprit de fraternité entre les peuples et les générations.

Cette année encore, et grâce à la mobilisation de toute la ville, autorités locales, et partenaires, Stars In The Place sera l’un des rendez-vous culturels les plus convoités de l’hiver doux de la ville de Marrakech.

Une soirée sous le signe des étoiles, une scène libre à toutes et à tous ; la 3ème édition du concert Stars In The Place rend un vif hommage au public .. au citoyen Marocain.

LNT avec Cdp