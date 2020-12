En 2011, le Livre et la Lampe décidaient de se rapprocher. Suite aux élections législatives anticipées, une résultante du Printemps Arabe, l’alliance PJD-PPS avait surpris plus d’un, y compris les militants des deux partis. En effet, à l’époque, personne n’imaginait à aucun moment une alliance entre deux formations que rien, mais vraiment rien, ne rassemblait.

Une première dans les annales de la vie partisane marocaine, complètement à l’opposé de la Koutla qui avait réuni en 1996 les partis de l’USFP, l’Istiqlal et le PPS. Celle-ci avait au moins un sens puisqu’en 1998, le Bloc Démocratique allait être le principal acteur du Gouvernement d’Alternance conduit par feu Abderrahmane El Youssoufi.

Membre du BP du PPS, Ahmed Zaki est un militant de longue date du parti. Il vient de publier un ouvrage analytique sur ce fameux pacte entre les Camarades du PPS et les Fréristes du PJD.

Dans son ouvrage, l’ex-éditorialiste d’Al Bayane revient en profondeur sur cette alliance, certes contre-nature, mais qui avait démontré que l’ère des clivages idéologiques semble révolue. Pour ce fin connaisseur de la maison du PPS, son ouvrage essaye d’apporter des éléments de réponses à ces deux questions en rapport direct avec cette alliance PJD-PPS, à savoir lequel de ces deux partis a-t-il profité de cette alliance ? Et comment ? D’ailleurs, cette question est l’intitulé de ce nouvel ouvrage de 119 pages. S’appuyant sur des données scientifiques basées sur des recherches approfondies, Ahmed Zaki essaye d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette alliance qui avait fait couler beaucoup d’encre.

Son ouvrage comprend ainsi une série de références sur l’avant de cette alliance, un récit chronologique des évènements-phares augurant cette alliance, ainsi que les positions des partis de la Koutla par rapport à la composition du Gouvernement Benkirane.

Dans son ouvrage, l’auteur est revenu sur ce nouveau-né, le Tracteur, qui avait défrayé la chronique à l’époque. Au menu, une partie consacrée à l’impact du Printemps Arabe sur la scène politique nationale.

Dix ans après, Ahmed Zaki estime que même si cette alliance a été instrumentalisée par une bonne partie des milieux politiques pour de simples règlements de comptes politiciens, cela n’empêche pas de procéder à une analyse différente englobant tous les faits politiques que le Maroc avait connus avant et après le 20 Février en rapport notamment avec le Printemps Démocratique (Non Arabe), selon lui.

Son ouvrage analyse aussi les données objectives de la société marocaine, les changements des rapports de force ainsi que les principales évolutions qui avaient donné lieu à une alliance pareille. La conclusion, elle, s’arrête sur les principaux enseignements de cette étape inédite de l’histoire politique du Maroc. Et partant, mesurer le bilan de cette alliance pour la patrie d’abord, le processus démocratique et pour les deux partis.

Il est important de constater que la parution de cet ouvrage intervient à dix mois des législatives de 2021. Il intervient aussi à un moment où le Livre veut ressusciter la Koutla et ambitionne de redonner vie à la Gauche avec qui il a plus d’affinités idéologiques. Est-ce à dire que la page d’une alliance avec le PJD est définitivement tournée ? Avec la démission politique de Benkirane, la réponse ne peut qu’être affirmative. D’ailleurs, le PPS ne cesse depuis des mois déjà de se repositionner politiquement, en prenant largement du recul vis-à-vis du PJD d’El Othmani.

Ceci dit, quelle sera alors la prochaine carte jouable pour Nabil Benabdellah ? Le RNI d’Aziz Akhannouch charme apparemment beaucoup plus que les autres. Certes, rien n’est encore affiché officiellement, mais les clins d’oeil se font de la manière la plus discrète possible en attendant les mois à venir. Le PAM, avec Abdellatif Ouahbi, semble quelque part prédisposé à oublier l’acharnement du PPS contre lui. Pendant ce temps, le PJD d’El Othmani s’isole. Car sans Benkirane, l’homme fort de la machine électorale islamiste, les chances de la Lampe de remporter les prochaines législatives ne seront certainement pas aussi élevées qu’avant. Le PPS en est sans aucun doute conscient.

H.Zaatit benkinra