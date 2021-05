L’initiative « Lahdat Dir iddik », lancé par inwi, participe cette année encore à la mise en avant de l’engagement solidaire des jeunes marocains, accompagnés par l’opérateur sur le terrain, pendant tout ce mois de Ramadan pour une nouvelle campagne « Dir iddik ».

Cette année, douze personnalités du monde du football marocain, à fort engagement social, se rendent auprès d’associations partenaires de Dir iddik. Des portraits croisés et inédits de ces personnalités et des associations visitées sont dévoilés à travers 12 capsules vidéos, diffusées chaque lundi, mercredi et vendredi sur 2M, ainsi que sur le digital, pendant tout le mois sacré.

Selon inwi, plus de 9 millions de téléspectateurs ont suivi chaque capsule vidéo, depuis début Ramadan et plus 3 millions de personnes ont été touchées à travers les canaux digitaux.

« Ce programme inclusif met ainsi en lumière l’engagement social de plusieurs stars du football national, et le soutien qu’elles portent pour leurs communautés, révélant au grand public cette facette peu connue de ses idoles. L’objectif est de capitaliser sur l’amour des jeunes pour le football, afin de véhiculer les valeurs de la solidarité et de l’engagement » explique inwi dans son communiqué.

« Lahdat Dir iddik » couvre cette année 11 villes du Royaume, à savoir Casablanca, Rabat, El Jadida, Marrakech, Agadir, Meknès, Fès, Tanger, Tétouan, Oujda et Berkane.

Partagez cet article :