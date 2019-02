PARTAGER L’Africa Sukuk Conference prévue à Casablanca le 19 mars

Fort du soutien de plusieurs acteurs de premier rang, Finéopolis Institute dédié à la finance islamique et le cabinet d’avocats américain KRAMEL LEVIN spécialisé en droit financier, organisent la première édition de « Africa Sukuk Conférence », un évènement à dimension internationale sur le développement des Sukuk et leur apport pour le développement économique de l’Afrique.

Prévue les 19 et 20 mars 2019 à Casablanca, centre financier par excellence, cette grande conférence qui se tiendra au Sofitel Tour Blanche s’annonce d’ores et déjà comme le RDV incontournable des Sukuk pour les émetteurs, les investisseurs et les régulateurs qui s’intéressent au continent africain.

Cette première édition mettra en exergue les différentes opportunités et les défis associés au développement des Sukuk tant pour les Etats que pour les opérateurs privés. Elle se veut un lieu d’échanges et de rencontres riches entre les professionnels et décideurs venus de différentes régions.

Mr Farrukh RAZA, CEO de IFAAS Groupe, a indiqué « L’intérêt pour les sukuk est grandissant en Afrique, tant chez les Etats que les opérateurs privés. De nombreux pays ont relevé le défi de l’intégration réglementaire de la finance islamique. Ils passent aujourd’hui à une phase de mise en œuvre avec les Sukuk qui apporteront une diversification en termes de sources de financement pour leurs économies. Il est donc nécessaire pour nous d’accompagner cette dynamique. »

Hubert de VAUPLANE, avocat et partner KRAMER LEVIN a, pour sa part, déclaré que : « Les banques africaines sont de plus en plus nombreuses à développer une offre de produits islamiques. Elles ne pourront pas, à elles seules, répondre à tous les besoins de financement. Les Sukuk sont des instruments strictement indispensables d’autant que les opportunités pour les investisseurs sont nombreuses. Notre rôle est de leur apporter toute la sécurité juridique pour la réussite de leurs émissions. »

Selon un récent rapport de l’IIFM, le volume d’émissions Sukuk en Afrique a atteint près de 22 milliards de dollars en 2018. L’Afrique du Sud et les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont émis plusieurs Sukuk souverains. En octobre 2018, le Maroc a complété cette liste avec une première émission du Trésor équivalente à 100 millions de dollars, renforçant ainsi l’écosystème de finance participative du Royaume.

Pour plus d’information sur l’événement, consultez le site : http://www.fineopolis.com/sukuk-africa-2019