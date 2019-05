PARTAGER L’Africa CEO Network s’implante au Maroc

L’Africa CEO Forum lance l’Africa CEO Network, le premier réseau de chefs d’entreprises influents en Afrique. Ce dernier sera représenté au Maroc par Lamia Merzouki, DG adjointe de Casablanca Finance City et Abdou Diop, Managing partner de Mazars Maroc, qui auront pour missions principales de co-construire les événements qui sera organisé au Maroc autour de thématiques clés pour le développement économique local et régional et de contribuer à l’essor du réseau en participant au recrutement de nouveaux membres.

Depuis 2012, l’Africa CEO Forum a mis en relation plus de 5000 chefs d’entreprises, investisseurs et décideurs politiques de haut niveau à travers le continent et le monde entier.

L’Africa CEO Network a pour vocation de renforcer le networking entre décideurs influents en Afrique à travers une plateforme digitale et des événements de networking régionaux réguliers.

L’Africa CEO Network est déjà présent à Abidjan, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Accra, Addis-Abeba, Douala, Dakar, Johannesburg et aujourd’hui à Casablanca.

A l’heure de la mise en place de la zone de libre-échange économique, l’Africa CEO Network donne corps à la vocation de l’Africa CEO Forum de renforcer l’intégration régionale en favorisant les relations d’affaires entre les décideurs issus de toutes les zones du continent, explique le management.

