L’affaire Hajar Raissouni en délibéré jusqu’à lundi prochain

Le tribunal de première instance de Rabat a décidé tard dans la nuit de lundi de mettre en délibéré à lundi prochain l’affaire de la journaliste Hajar Raissouni.

Au cours de cette audience, la défense a répliqué dans ses plaidoiries aux requêtes de formes du Parquet général, en plaidant l’acquittement de leurs client.

Par la suite, le juge en charge de l’affaire a donné la parole aux accusés pour intervenir en dernier et rejeté les requêtes présentées par la défense la semaine dernière.

Le Procureur général du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat avait affirmé que les poursuites judiciaires engagées contre une journaliste, arrêtée en compagnie d’autres personnes dont un médecin, ne sont pas liées à son statut professionnel, mais sont motivées par des actes relatifs à l’avortement.

L’opinion publique, à travers ses secteurs les plus conscients et sa composante féminine notamment, réclame avec insistance la relaxe de Hajar Raissouni, celle de son compagnon et des autres personnes indûment poursuivies.

