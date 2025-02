L’Agence française de développement (AFD) poursuit son engagement en tant que partenaire stratégique du Maroc, inscrivant son action dans la dynamique renouvelée de la coopération bilatérale. Cet élan a été renforcé par la récente visite d’État du Président français, Emmanuel Macron, illustrant une volonté commune de renforcer les synergies économiques et sociales.

En 2024, l’AFD a mobilisé 536 millions d’euros pour accompagner plusieurs projets d’impact en lien avec les priorités du Nouveau Modèle de Développement. Cet engagement s’articule autour de plusieurs axes, dont le soutien à l’investissement privé, l’inclusion socio-économique, la transition énergétique et la résilience écologique.

Selon la directrice de l’AFD au Maroc, Quiterie Pincent, l’année 2024 a permis d’élargir l’action de l’AFD à travers des financements dans divers secteurs prioritaires. Un partenariat stratégique a été renforcé avec le groupe OCP, bénéficiant d’un financement de 350 millions d’euros pour son plan de décarbonation, inscrit dans une démarche de transition industrielle durable.

L’AFD a également soutenu la plateforme Agrifinance d’InnovX pour le développement des filières agricoles en Afrique et investi dans des initiatives liées à l’innovation en hydrogène décarboné, en partenariat avec l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN).

Sur le plan régional, un prêt direct de 26 millions d’euros a été accordé à la région de Guelmim-Oued Noun afin d’accompagner son programme de développement territorial. Par ailleurs, en matière sociale, l’AFD a appuyé l’élargissement de la couverture de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) avec un financement de plus de 102 millions d’euros.

Un autre axe structurant de cette coopération concerne la budgétisation sensible au genre (BSG), visant à intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques. Un financement de 51,5 millions d’euros a été alloué à cet effet, notamment pour soutenir les collectivités territoriales et valoriser les métiers du travail social.

Par ailleurs, des initiatives en faveur de l’investissement productif ont été mises en place, telles que l’Accélérateur d’Investissements Maroc-France, une initiative conjointe impliquant le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Proparco, Expertise France, STOA et BPI France, visant à dynamiser les PME marocaines et à favoriser les investissements durables.

L’AFD entend poursuivre son accompagnement du Maroc en 2025 en soutenant la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et en élargissant ses actions à de nouvelles régions, notamment Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Cette approche vise à renforcer l’impact des projets engagés et à contribuer au développement territorial du pays.

