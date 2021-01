La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) annonce à ses clients-usagers que cette période de l’année connaît la recrudescence du brouillard sur plusieurs sections autoroutières.

Ainsi, sur l’autoroute Tanger Med-Rabat, la recrudescence du brouillard intéressera la section Assilah-Bouknadel allant du Point kilométrique 75 (PK75) au PK260 ainsi que le pont Mohammed VI sur l’autoroute de contournement de Rabat, indique un communiqué de l’ADM.

Sur l’autoroute de contournement de Casablanca, le phénomène est prévu au niveau de la section entre l’échangeur de Tit Mellil et la pénétrante Azbane du PK72 au PK90, ajoute la même source.

Pour sa part, l’autoroute Rabat-Oujda connaitra une recrudescence du brouillard au niveau de la section allant du PK17 au PK30 à Sidi Allal El Bahraoui, aux environs de la ville de Khemisset, du PK58 au PK64 et du PK80 au PK90, entre Khemisset et Meknès du PK105 au PK113, aux environs de Ain Taoujdat du PK155 au PK169, dans la région de Fès du PK173 au PK175 et du PK204 au PK209 et entre Oued Amlil et Taza Ouest aux PK 277 et PK278.

Sur l’autoroute Casablanca-Safi, ce sont la région de Had Soualem du PK106 au PK117, Bir Jdid du PK123 au PK146, entre Tnine Chtouka et Azemmour du PK150 au PK165, El Jadida du PK170 au PK200, du PK230 au PK309 à l’entrée de Safi qui connaitront une recrudescence du brouillard, poursuit l’ADM.

Sur l’autoroute Berrechid-Beni Mellal, le phénomène est prévu au niveau du tronçon Berrechid-Ben Hmed allant du PK0 au PK30.

De son côté, l’autoroute Casablanca-Marrakech connaitra une recrudescence du brouillard sur le tronçon Casablanca-Settat du PK0 au PK52, la section entre Oued Oum Rbii et l’échangeur Skhour Rhamna, du PK 106 au PK127, aux environs de la ville de Benguerir, du PK149 au PK160 et du PK165 au PK180 et entre Sidi Bouathmane au PK190 et la pénétrante Palmeraie de la ville de Marrakech.

La recrudescence du brouillard est également attendue sur l’autoroute Marrakech-Agadir, au niveau de la section du PK325 au PK340 sur laquelle se trouve le tunnel de Zaouiat Ait Mellal et du PK401 au PK429 au niveau de la descente d’Ameskroud.

ADM rappelle à ses clients-usagers le risque que peut représenter le brouillard qui réduit la visibilité et altère la perception des distances, notant qu’en cas de passage par des zones de brouillard, les usagers de l’autoroute sont invités à faire preuve de vigilance, à réduire leur vitesse, à maintenir la distance de sécurité et à allumer les feux de leurs véhicules même en plein jour.

Par ailleurs, ADM a pris toutes les dispositions nécessaires pour gérer le trafic en ces conditions et collabore étroitement avec les équipes de la Protection Civile et celles de la Gendarmerie Royale pour un maximum de sécurité sur le réseau autoroutier, conclut le communiqué.

