Un atelier de formation dans le domaine numérique a été organisé, mardi à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Marrakech, au profit de jeunes volontaires et ce, à l’initiative de l’Agence de Développement du Digital (ADD).

Inscrit dans le cadre du Programme National de Volontariat dit « Moutatawi3 » (Volontaire), dont le lancement a eu lieu lundi dernier, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet atelier se fixe pour objectif d’initier les jeunes volontaires aux concepts de base concernant la transition numérique.

Intervenant lors de cet atelier, le chef de service Promotion de la Recherche et de l’Innovation au sein de l’ADD, Zakaria Rachid, a indiqué que cet atelier inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat conclue entre l’ADD et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, vise à initier les jeunes volontaires bénéficiaires aux concepts fondamentaux relatifs à la transition numérique et à promouvoir la diffusion des outils numériques et à développer et encourager leur usage auprès des citoyens.

La finalité de cet atelier consiste de même à mettre en exergue les technologies et les outils numériques développés par l’ADD, et à sensibiliser sur l’importance des technologies numériques en tant qu’outil nécessitant d’être adapté aux exigences des métiers de l’avenir et davantage vulgarisé chez des jeunes bénéficiaires de cette formation, à travers l’ensemble du territoire national, a-t-il expliqué.

Outre, la formation en présentiel, les bénéficiaires ont été inscrits dans la plateforme d’enseignement électronique « l’Académie numérique » en vue de bénéficier du suivi du circuit « éducation numérique », occasion d’acquérir les savoir-faire numériques essentiels et partant, l’obtention d’un certificat pour la poursuite des cours et « le passeport numérique ».

Le programme « Moutatawi3 » vise à associer plus de 5.000 jeunes issus des différentes régions du Maroc, à un nouveau programme décliné en deux étapes, et sa première phase concerne la formation dans des domaines tels que l’art, l’environnement, l’entrepreneuriat et le développement durable, alors que la deuxième phase sera axée sur la pratique du volontariat dans la province dont est issu chaque volontaire.

Lancé lundi dernier, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Programme national de volontariat, « Moutatawi3 », permet aux jeunes d’avoir « un impact positif sur leur environnement sur les plans économique, culturel, environnemental, social et politique ».

Conçu pour faciliter le passage des jeunes à l’âge adulte en les sensibilisant à leurs droits et devoirs, « Moutatawi3 » (volontaire) compte aujourd’hui près de 3.300 inscrits au niveau nationaln alors que l’objectif consiste à atteindre 5.000 inscrits l’année prochaine.

Cette initiative vise à aider les jeunes âgés entre 18 et 22 ans à développer leur créativité et à les accompagner pour « réaliser leurs rêves et projets « .

Décliné en deux étapes, le programme « Moutatawi3 » propose une semaine de formation spécialisée dans le domaine choisi par les participants et deux semaines de volontariat, afin de renforcer leur participation citoyenne et de développer leurs connaissances et compétences à travers une expérience diversifiée et intégrée.

Créée en 2017, l’ADD est un établissement public stratégique chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

En sa qualité d’acteur institutionnel, ses missions visent, à structurer l’écosystème du digital et à faire émerger de véritables opérateurs dans l’économie numérique, à contribuer à la promotion de l’administration digitale en assurant un rapprochement avec les usagers (citoyens et entreprises), et à mettre en place un cadre normatif pour les produits et services numériques.

