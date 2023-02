L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) vient de mettre en place une cellule qui s’assigne pour objectifs la promotion de l’innovation et le développement de l’écosystème Insurtech en vue d’améliorer l’expérience client et de promouvoir l’inclusion assurantielle.

Cette structure s’appuie sur plusieurs leviers visant à stimuler l’innovation au sein du secteur de l’assurance marocain et ce, en développant des synergies entre toutes les parties prenantes dont les porteurs de projets, les entreprises d’assurances et de réassurance et les assurés, indique l’Autorité sur son site web.

Et de noter que la mission de la cellule d’innovation est double: d’une part, elle est chargée d’accompagner les porteurs de projets innovants en s’assurant de leur conformité à la réglementation en vigueur, et d’autre part, elle apporte son soutien aux entreprises d’assurance et de réassurance pour leur permettre d’interagir avec l’écosystème Insurtech.

Elle vise aussi à contribuer au développement du cadre réglementaire relatif à cet écosystème, fait savoir l’ACAPS.

