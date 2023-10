L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité du Marché des Capitaux du Sultanat d’Oman (CMA) collaborent pour organiser leur deuxième séminaire MENA, qui se tiendra les 25 et 26 octobre 2023 à Rabat. Le thème central de cet événement est l’assurance inclusive et la digitalisation. L’objectif de ce séminaire est de réunir les superviseurs de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord afin de passer en revue les stratégies et les politiques visant à promouvoir l’assurance inclusive et à renforcer les capacités du secteur en matière de digitalisation.

Dans cette perspective, le séminaire vise à encourager la coopération entre les autorités de régulation du secteur des assurances de la région MENA. Il s’agit de favoriser le développement de marchés d’assurance inclusifs et de rendre les produits d’assurance plus accessibles à l’ensemble de la population. Cela implique notamment la mise en place de canaux et d’offres alternatifs adaptés aux segments de la population qui sont actuellement sous-desservis ou exclus de la couverture assurantielle.

Ce rassemblement permettra également d’échanger des expériences et des bonnes pratiques liées à la promotion de la digitalisation et de l’innovation. Il abordera également les normes internationales essentielles dans ce domaine, ainsi que les défis posés par la transformation digitale, y compris les risques liés à la cybersécurité dans le secteur des assurances.

« Cette coopération vise à créer un environnement concurrentiel qui consolide le secteur de l’assurance et le fait progresser dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », a affirmé dans son discours introductif M. Abderrahim Chaffai, récemment nommé à la tête de l’ACAPS. Concernant le secteur, M. Chaffai a affirmé que « l’un des principaux risques réside dans l’incapacité de fournir des services d’assurance à l’ensemble de la population, laissant de larges catégories de la société sans couverture d’assurance ». Et d’expliquer : « De là est venue le choix du thème de cette session, à savoir « l’assurance inclusive et la digitalisation », en ouvrant le débat sur deux axes essentiels. Il s’agit des défis et des opportunités qu’offre l’assurance inclusive d’une part, que les pays arabes se doivent d’exploiter pour favoriser davantage la croissance du secteur financier. D’autre part, le deuxième axe, tout aussi important, concerne la digitalisation et comment la technologie peut contribuer à étendre la couverture d’assurance ».

En collaboration avec l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA), l’Initiative d’Accès à l’Assurance (A2ii), le programme de développement du secteur financier FSD Africa et l’Association MENA Insuretch, cette réunion servira également de tribune pour discuter de la feuille de route 2025/2029 de l’AICA et recueillir les avis des autorités de contrôle sur les enjeux auxquels sont confrontés les marchés d’assurance dans la région.

Il est important de noter que ce séminaire découle de la mise en œuvre d’un mémorandum d’entente conclu en 2022 entre l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et l’Autorité omanaise du Marché des Capitaux. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération bilatérale et l’échange d’informations dans le domaine de l’assurance, dans le cadre des intérêts mutuels.

SB

