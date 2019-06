PARTAGER L’ACAPS déploie un dispositif d’information et de sensibilisation

Dans le cadre de ses missions de protection des assurés et d’éducation financière, l’Autorité de Contrôle des Assurances et

de la Prévoyance Sociale (ACAPS) lance un dispositif d’information et de sensibilisation sur les ondes de différentes radios nationales « ACAPS – نصيحة التأمين مع لكابس », afin de sensibiliser le grand public sur les questions liées aux secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale, annonce un communiqué.

Déployé sur trois radios nationales, ce dispositif se décline en deux formats :

– Un format « Conseils en assurance » qui s’appuie sur une émission interactive de grande écoute. Les capsules traitent en profondeur différents sujets liés à l’assurance et informe les auditeurs de leurs droits et obligations ;

– Un format « Information et vulgarisation » à travers un dispositif de capsules de 40 secondes pour informer sur les notions de base en matière d’assurance et de toucher une plus large cible, dont celle des jeunes.

« ACAPS – نصيحة التأمين مع لكابس », se base sur des messages simples et accessibles à tous et qui se présentent sous différents formats : conseils, informations pratiques, mises en garde sur différents sujets liés à l’assurance tels que le contrat

d’assurance, les droits et obligations de l’assuré, l’assurance automobile, l’assistance, l’indemnisation, etc., déclare-t-on auprès de l’autorité.

LNT avec CdP