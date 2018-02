PARTAGER L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques à l’heure de la recherche universitaire

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques organise, du 20 au 22 février 2018, à Rabat, sa 13e session plénière solennelle annuelle, sous le thème « Recherche-développement, innovation technologique et industrialisation ». La session traitera, dans le cadre de son thème scientifique général, des écosystèmes souhaités pour la mise en œuvre de structures de recherche fondamentale et de recherche développement universitaire qui opèrent en très étroite relation avec des entreprises innovantes, notamment industrielles.

« Si les exportations du Maroc vers les pays qui lui sont liés par des accords de libre-échange se sont améliorées, et si les résultats des diverses stratégies nationales et sectorielles de développement sont encourageants, il n’en demeure pas moins que notre pays, à l’instar des pays africains de niveau sensiblement comparable, n’atteint pas encore les performances de compétitivité internationale souhaitée », a fait savoir le communiqué de l’Académie.

« Le Maroc qui a opté pour l’intégration de son économie dans l’économie mondiale, n’a d’autre choix que de suivre les mêmes approches et accorder la priorité qui se doit à la recherche-développement », souligne t-on dans le communiqué.

Le thème scientifique général de la 13ème session plénière solennelle annuelle, s’inscrit dans le cadre de ces préoccupations. À ce titre seront examinés des cas réussis en matière d’innovation technologique dans des pays industrialisés (Allemagne, France, Suède, Espagne, Portugal, Brésil) et dans des pays Africains ( Cameroun, Afrique du Sud, Maroc). Sur les 17 communications prévues, onze seront présentées par des ressortissants de pays d’Afrique dont huit par des marocains et traiteront de :

L’industrialisation, un impératif pour le développement ;

La coopération université-industrie comme moteur de croissance : quelques enseignements du modèle suédois ;

Innovation et industrialisation dans l’exploitation phosphatière au Maroc ;

Quelques innovations dans l’industrie minière au Maroc et en Afrique ;

Agro-industrie au Maroc : les innovations fondatrices ;

Innovation réussie en monétique ;

Recherche-développement et innovation dans l’industrie du textile et de l’habillement.

Le rapport d’activité de l’Académie pour l’année 2017 sera présenté et discuté à cette occasion, comme y invite le Dahir portant Loi instituant l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, et pour leur part les six collèges scientifiques, qui composent cette même Académie, se réuniront pour faire le bilan de leurs activités en 2017, adopter leur programme d’action pour l’année 2018, et renouveler leurs instances élues.

