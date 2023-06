L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, participe à la 28ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre SIEL à Rabat (Stand N°A28).

Le stand de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques constituera une plateforme d’information et d’échange avec les visiteurs du salon autour de l’Académie et de ses différentes missions et activités, il sera également une vitrine de présentation de ses différentes publications : (Les Actes des sessions, le bulletin d’Information de l’Académie, les ouvrages d’auteurs, le journal scientifique, la Lettre de l’Académie …).

La particularité de cette année est le programme varié des manifestations qui se tiendront dans le stand de l’Académie, différentes conférences scientifiques sont à l’ordre du jour, représentant ainsi une occasion d’échanger autour de différentes thématiques scientifiques, également, les auteurs sont invités afin de présenter leurs livres édités par l’Académie.

