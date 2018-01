PARTAGER Le Label RSE de la CGEM attribué à la CID

La CID, société d’ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d’hydraulique, s’est vue attribuer,mercredi, le label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a annoncé l’organisation patronale, au terme d’une réunion de son comité d’attribution.

Ce comité a également renouvelé l’attribution du Label RSE aux deux filiales de Ménara Holding, à savoir Ménara Préfa, opérant dans la production de béton prêt à l’emploi et de préfabriqués en béton et Carrière & Transport Ménara, spécialisée dans la production de granulats et transport de marchandises destinés au marché du BTP, précise la CGEM dans un communiqué, soulignant que ces filiales représentent de véritables acteurs du développement local et régional.

Pour rappel, Le Label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale tenant compte des impératifs économiques, environnementales et sociales dans leur stratégie managériale.

Il est octroyé pour une durée de trois ans sur avis d’un Comité d’attribution, à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des experts accrédités par la CGEM. Cette évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, qui constitue le référentiel du Label.

LNT avec MAP