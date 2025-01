Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), a organisé la 39ème Journée Nationale de l’Architecte ce 14 janvier 2025 à Fès. Réunissant architectes, experts et décideurs, cette édition s’est articulée autour du thème central : « L’Architecte citoyen face au changement climatique : problématiques de l’énergie et de l’eau. »

Ce rendez-vous annuel s’est inscrit cette année dans un contexte d’urgence environnementale. Les débats et interventions, axés sur le rôle central des architectes dans la transition vers un développement durable, ont mis en avant des approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.

Durant la cérémonie d’ouverture, M.Chakib Benabdellah, Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes, a saisi l’occasion pour exhorter les architectes à jouer un rôle moteur dans l’intégration des enjeux environnementaux au cœur des politiques publiques et des projets architecturaux. Insistant sur l’urgence de la situation, il a également appelé à une mobilisation collective pour renforcer la résilience des territoires face aux impacts croissants du changement climatique.

Dans ce contexte, le Président du CNOA a affirmé : « Les architectes marocains, en tant qu’acteurs citoyens, sont pleinement conscients des enjeux climatiques. Ils veillent à adapter chaque projet à sa réalité locale. Cette Journée a constitué une plateforme essentielle pour approfondir nos réflexions et transformer nos pratiques en solutions concrètes au service des générations futures. »

Par ailleurs, un hommage a été rendu à des architectes exemplaires pour leur engagement professionnel, dont des architectes qui nous ont quittés cette année et qui ont œuvré remarquablement en faveur de la profession et de son rayonnement.

L’événement a également rassemblé des présidents de grandes organisations professionnelles internationales, telles que l’Africa Union of Architects (AUA), l’Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR), et la Fédération des Architectes Francophones d’Afrique (FAFA). À leurs côtés, des délégations africaines étaient représentées par leurs présidents, notamment l’Ordre des Architectes de Tunisie, l’Ordre des Architectes du Sénégal et l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire.

Par la même occasion, la conférence inaugurale, animée par Mohamed Doukkali, philosophe et enseignant à l’Université Mohammed V de Rabat, a offert une réflexion approfondie sur la dimension citoyenne de l’architecte, et l’impact qui pourrait avoir sur tous les défis du secteur dont l’impact du changement climatique sur le cadre bâti et les écosystèmes urbains. L’intervention a mis en lumière les interactions entre les défis environnementaux, les pratiques architecturales et la résilience urbaine et sociale.

Les conférences thématiques ont ensuite abordé des sujets variés, tels que les stratégies d’adaptation des territoires face aux changements climatiques, le renforcement de la résilience hydrique et les innovations en matière d’éco-conception des bâtiments. Des experts représentant des organisations nationales et internationales ont proposé des solutions concrètes pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.

L’après-midi a été marqué par des ateliers pratiques axés sur l’éco-conception des bâtiments et la gestion durable des eaux pluviales. Ces échanges ont permis d’identifier des approches novatrices, conciliant durabilité, efficacité énergétique et respect des écosystèmes…

H.Z

Ce qu’a dit le nouveau Secrétaire d’État chargé de l’Habitat :

« Nul doute que votre instance demeure un partenaire privilégié de notre Ministère, de par l’intervention des architectes dans la conception, l’encadrement technique des opérations de production, le façonnement des espaces de vie d’une part, et leur rôle incontournable dans l’accompagnement des programmes établis par le Gouvernement et par les Conseils Régionaux d’autre part. Ma présence aujourd’hui parmi vous, traduit notre volonté continue de donner plus d’envergure à l’engagement du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville pour davantage de collaboration, de concertation et de partage sur la multitude des axes d’intérêt commun, qui demandent notre implication respective… Il va sans dire que les architectes sont et demeurent habilités à prendre en compte la résilience et la durabilité dans les projets qu’ils pilotent ; et sont en leur qualité de chef d’orchestre, des agents de changement, capables de sensibiliser les citoyens et de fédérer les différents acteurs impliqués dans l’acte de bâtir. De surcroit, il est important de faire bénéficier l’ensemble de nos concitoyens à l’accès ces espaces inclusifs, résilients, durables, écologiques et respectueux de la dignité ».

Partagez cet article :