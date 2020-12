Pour qui pénètre dans les bureaux d’une administration décentralisée, ou plutôt hors Rabat, s’offre à son regard, très souvent, un triste spectacle.

Qu’il s’agisse d’un dispensaire, un hôpital, un commissariat ou un poste de police, une délégation d’un service des mines et immatriculations, un siège de commune, un arrondissement, tout exsude le dénuement.

C’est partout la froideur, la vétusté des locaux, l’absence de matériel dédié à l’accueil, des toilettes dans un état lamentables, le manque de fournitures de bureau, etc.

Les connexions électriques sont très souvent en piteux état, la climatisation absente, tout comme le chauffage, matérialisé par de vieux radiateurs en fonte datant d’une époque antédiluvienne.

Au sein de ces locaux travaillent des hommes et des femmes qui, en hiver par exemple, restent emmitouflés dans leurs manteaux pour accomplir leurs tâches, assis sur des chaises parfois bancales, appuyés sur des bureaux dépareillés, achetés visiblement dans une quelconque « jotiya ».

Seul le chef de service dispose d’un petit chauffage électrique qui provient sans doute de son domicile ou fruit d’un achat personnel…

C’est dans ces conditions déplorables que ces fonctionnaires font leur travail et à qui il est demandé diligence, rapidité, qualité des prestations, écoute envers les administrés et disponibilité à toute épreuve.

On exige d’eux la probité la plus intraitable, une haute conscience professionnelle, des comportements exemplaires alors que leur sort n’est pas loin de celui des damnés de la terre !

On a ainsi le sentiment que nulle réfection n’a été opérée depuis l’ouverture de ces locaux dont nombreux sont ceux datant des années soixante du siècle dernier, voire du protectorat.

Les façades sont très souvent correctes et, pour Casablanca, relèvent même du style architectural Art Déco mais à l’intérieur des locaux, c’est la ruine qui prévaut !

Le manque de moyens est tel que s’il s’avère qu’un citoyen a besoin d’une feuille de papier blanche pour rédiger une demande par exemple, c’est le chef de bureau qui, chichement, lui remet un feuillet, extrait d’un tiroir dont il possède seul la clé.

On a ainsi la très pénible conviction que ces administrations et autres délégations ne disposent pas de crédits de fonctionnement ou alors de maigres enveloppes annuelles, rapidement épuisées.

Mais surtout, ce qui domine, c’est l’impression irrépressible que ces locaux et ceux qui y travaillent ne comptent pas pour les « chefs, les patrons » de Rabat, les responsables publics qui, dans la majorité des cas, n’y ont jamais mis les pieds !

Impossible dans ces conditions de mettre en application le fameux slogan du rapprochement de l’Administration des administrés parce que cette dernière est éloignée des conditions objectivement minimales d’une performance acceptable en raison de sa situation délétère.

On peut ainsi comprendre que, parfois, des attitudes négatives se fassent jour car certains citoyens, pressés de quitter de tels lieux, sont tentés d’user de moyens illicites pour obtenir rapidement satisfaction…

Ces situations ne peuvent durer et aujourd’hui il existe une opportunité inédite d’y remédier en dotant ces administrations et autres délégations des conditions acceptables pour un travail de qualité.

En effet, la pandémie de la Covid-19 a généré des situations de crise et de faillite pour de nombreuses entreprises, PME et TPME essentiellement.

L’État a mis en place des facilités de financement qui leur sont dédiées, mais l’on constate que ces crédits ne sont pas pleinement exploités, faute de marchés.

Un vaste plan de réfection, de mise à niveau, de ravalement, d’équipement des locaux en installations modernes pourrait être lancé avec des appels d’offres adéquats et destinés à fournir « du grain à moudre » à ces entreprises, à condition, bien sûr, qu’elles ne soient pas ensuite étouffées par la lenteur des règlements.

Tout le monde serait gagnant, sachant que la création de richesses et l’emploi se nourriraient d‘activités nouvelles, générant une partie de la croissance économique tant attendue.

Les citoyens profiteraient ainsi, à court terme, de cadres agréables et pleinement opérationnels pour la satisfaction de leurs demandes et les fonctionnaires auraient le sentiment, justifié, qu’ils ne seront plus ces laissés pour compte, mais au contraire le ressort essentiel de l’action publique dédiée aux Marocaines et Marocains.

Fahd YATA