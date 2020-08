PARTAGER La Tribune de Nas : Missing Masia…

J’étais assis sur mon canapé en train de préparer tranquillement le Champions Club en regardant FC Barcelone vs Naples samedi dernier, et soudain, je me suis attardé sur le banc de touche catalan.

Je ne vous cache pas que je savais que le Barca payait les erreurs de sa direction sur les récents mercatos, mais en revoyant le banc de touche, je n’en croyais pas mes yeux !

Monchu

Firpo Junior

Neto

Araujo

Mingueza

Puig

Orellana

Fati

De La Fuente

On est d’accord que la génération dorée du Barca est quelque chose d’exceptionnelle qu’on ne peut reproduire qu’une fois tous les 10- 20 ans. Mais le FC Barcelone mérite une direction qui sait retenir ses talents, et ne pas commettre des erreurs de petits clubs comme le PSG qui laisse partir de jeunes cracks gratuitement. Adrien Rabiot et Kingsley Coman en sont les meilleurs exemples.

On souhaitait donc vous présenter le 11 du Barca de la Masia qui a ont quitté la Catalogne, la plupart par manque de temps de jeu, afin de vous montrer la puissance de ce club ; qui aurait pu marcher sur l’Europe, et remporter non pas 4 Champions League en 5 ans, mais plus de 10 Champions League en 10 ans !

Ces joueurs qui font le bonheur des grands clubs européens, auraient fait le plus grand bien à un club qui compte déjà le plus grand joueur de tous les temps, voici une revue d’effectif :

Onana (Ajax Amsterdam):

Le gardien de but de l’Ajax est pressenti pour aller à Chelsea, pour rejoindre un de ses anciens coéquipiers Hakim Ziyech. Il est vrai que le Barca a ce qu’il faut à ce poste.

Garcia (Mancheter City):

Un jeune défenseur central de 19 ans, qui quitte la Masia pour jouer à Manchester, ça vous dit quelque chose ? Oui on pense à Gérard Piqué… Espérons lui le même parcours pour venir remplacer le mari de Shakira qui devient de plus en plus vieillissant…

Bartra ( Betis de Seville):

La concurrence a eu raison de lui, il est bon mais n’a pas le niveau pour jouer dans un grand club comme le Barca, il aurait été un très bon remplaçant…

Grimaldo ( Benfica Lisbonne):

Au lieu d’aller chercher Firpo Junior, la direction du Barca aurait dû penser au défenseur gauche du Benfica comme doublure de l’excellent Jordi Alba…

Bellerin ( Arsenal):

Contrairement au poste de défenseur gauche qui compte l’un des meilleurs du monde, le pendant de Jordi est correct, mais sans plus. Hector Bellerin par sa vitesse et sa percussion aurait fait beaucoup de bien à la défense barcelonaise…

Simons (PSG):

Certains diront que c’est un produit marketing, mais pour l’avoir vu pour ses premiers pas en A avec le PSG contre Sochaux, il y a une semaine, et comme disent les Marocains il en a dans son pied… « A3andou frajlou ». Lui exigeait une place en équipe A de Barcelone très tôt, la Directiva a refusé et aurait dû lui donner sa chance…

Tiago (Bayern Munich):

Un savant mélange d’Andres Iniesta et Xavi Hernandez ; un joueur qui jouait 1 match sur 3, ce qui est pas mal quand tu as le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Il aurait dû rester. C’est le plus grand regret de cette sélection.

Olmo (Leipzig):

Dani Olmo buteur hier contre l’Atletico Madrid aurait été très utile comme ailier au Barca. Sa vivacité, et son abatage aurait pu apporter une réelle valeur ajoutée au FC Barcelone, dans un secteur dépourvu de talents…

Traore (Woverhampton):

L’ailier droit des Wolves est le joueur le plus musclé d’Europe, il est vif rapide et très efficace. On l’aurait bien vu ailier droit du côté Barcelonais, où il aurait fait le plus grand bien. Pour l’anecdote, le monstre des Wolves met de l’huile de bébé dans ses bras pour que ses adversaires ne l’accrochent pas, ingénieux !

Kubo (Villareal):

Le jeune prodige japonais qui vient de signer à Villareal il y a quelques jours était pressenti comme le Messi Japonais. La direction du FC Barcelone aurait dû le retenir et lui promettre du temps de jeu. En plus de sa technicité hors norme, l’équipe marketing se serait frotté les mains, et aurait pu toucher encore plus le marché asiatique…

Icardi (PSG):

Il est vrai que Lionel Messi ne l’aurait pas inviter aux barbecues entre joueurs de peur qu’il lui pique Antonella. Trêve de plaisanterie, Leo le déteste et n’aurait pas accepter de l’avoir dans l’effectif, même si en doublure de Luis Suarez il aurait été meilleur qu’un certain Martin Braithwate…

Le FC Barcelone est un très grand club qui souffre de la mauvaise gestion de sa direction.

C’est un onze qui aurait fait du bien aux Blaugranas sur certains postes. Nous aimons tous ce club qui a sorti des joueurs qui ont changé la phase du ballon rond dans le monde. Espérons que la nouvelle direction revienne à ses principes qui ont fait de ce club « Més que un club »…

En jouant ce soir contre le Bayern Munich, on va se rendre compte encore plus de la différence flagrante de banc de touche ; alors que les deux clubs jouent tous les deux dans la cour des grands.

C’est un handicap de taille, qui peut faire la différence ; à part si Lionel Messi met tout le monde d’accord et rappelle à Jérôme Boateng qu’il n’ a besoin ni de jeunes de la Masia, ni d’un banc de touche pour le ridiculiser aux yeux du monde, et qualifier le FC Barcelone pour le dernier carré…

Nas