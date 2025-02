La Société Centrale de Réassurance (SCR) a confirmé sa participation à l’édition 2025 de la FANAF, prévue du 22 au 26 février à Marrakech. En tant que sponsor Platinium, la SCR renouvelle son engagement en faveur du développement du marché africain de l’assurance et de la réassurance, soulignant son soutien continu à la résilience du secteur, explique un communiqué du groupe.

La participation de la SCR à cet événement s’inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur, à identifier les défis actuels et à promouvoir des approches adaptées aux spécificités des marchés africains. Mme Ouafae Mriouah, Directrice Générale de la SCR Maroc, a souligné l’importance de cette rencontre en déclarant : « Le secteur de l’assurance et de la réassurance évolue rapidement, exigeant des solutions innovantes et sur mesure. La FANAF 2025 représente une opportunité précieuse pour la SCR d’échanger et de co-construire avec l’ensemble des parties prenantes les évolutions et solutions qui façonneront l’avenir du marché. »

Ce partenariat traduit la volonté de la SCR de contribuer à un écosystème plus résilient et durable. L’entreprise affirme ainsi sa conviction que le dialogue constructif et l’intelligence collective sont des leviers essentiels pour le développement du marché africain de l’assurance et de la réassurance, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

