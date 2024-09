Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain au niveau de la province de Guercif au cours de laquelle il a procédé au lancement du Projet de développement rural intégré des zones de montagnes (PADERM) et des travaux de plantation de filières de production rentables et tolérantes aux changements climatiques.

Accompagné lors de cette visite du Gouverneur de la province de Guercif, de professionnels, d’élus et d’une importante délégation de responsables du ministère, M. Sadiki a pris connaissance des détails du Projet de développement rural intégré des zones de montagnes de l’Oriental (PADERMO), dans la province de Guercif.

D’un investissement de 410,9 MDH sur une durée de 7 ans, le PADERMO dans la Province de Guercif a pour objectif principal l’amélioration des conditions de vie de la population rurale dans les zones de montagne de manière durable et de réduire sa vulnérabilité aux changements climatiques.

Il vise également à améliorer les revenus des familles rurales à travers l’amélioration de la production agricole, la diversification des sources de revenus, la valorisation des produits et l’amélioration de leur commercialisation.

Le projet, qui bénéficiera à plus de 100.000 agriculteurs au niveau de la région de l’Oriental, dont plus de 40.000 agriculteurs des cinq communes de la province de Guercif, prévoit le développement de l’arboriculture fruitière résistante aux changements climatiques, le développement des filières animales et des produits du terroir, l’aménagement hydro-agricole et le développement de l’infrastructure rurale, en plus de l’appui aux producteurs pour la valorisation et la commercialisation des produits.

A cette occasion, le ministre a présidé le lancement de plantation du safran à travers l’opération de distribution de 46 tonnes de bulbes de safran dans le cadre de ce programme au profit de 30 bénéficiaires, organisés en coopératives. Cette filière récente dans la province sera essentiellement développée dans la commune de Berkine.

Au niveau de la commune territoriale Saka, le ministre a pris connaissance du programme régional et provincial de développement de la filière cactus dans le cadre des projets d’agriculture solidaire du Plan agricole régional de la stratégie Génération Green. Il vise à augmenter et à diversifier le revenu des bénéficiaires à travers la diversification des systèmes de production et l’adoption de filières capables de s’adapter aux conditions climatiques.

M. Sadiki a donné par l’occasion le coup d’envoi aux travaux de plantation de 100 Ha de cactus résistant à la cochenille. Cette opération permettra d’insuffler une nouvelle dynamique à cette filière au niveau de la province.

Le Plan agricole régional prévoit à l’horizon 2030, la plantation de 20.850 Ha de cactus et l’augmentation de la production à 126.000 tonnes, ce qui devrait permettre de générer 410 MDH de valeur ajoutée et la création de 761.000 journées de travail. Ce Plan prévoit également la construction et l’équipement de 3 unités de valorisation de cactus à l’échelle régionale pour un investissement total de 10 millions de dirhams.

Au niveau de la province de Guercif, il est prévu la plantation de 500 Ha de variétés de cactus résistant à la cochenille, le creusement de 5 forages pour la pérennité du projet, la construction de 5 bassins de stockage d’eau d’irrigation et l’acquisition de 5 citernes mobiles au profit de 580 agriculteurs pour un investissement total de 10,22 MDH.

Le ministre a mis en avant l’importance de ces projets qui s’inscrivent dans le cadre du Plan de développement rural intégré des zones de montagnes, pour lequel environ 411 millions de dirhams ont été alloués, et qui concerne les filières de production adaptées à la région (caroubiers, safran et cactus).

Il a souligné, dans une déclaration à la presse, que ce Plan comprend également l’aménagement hydro-agricole, le désenclavement des exploitations agricoles, le soutien à la production animale, à l’apiculture et à la production de miel.

Il a ajouté qu’il s’agit également de développer des unités permettant d’augmenter la valeur ajoutée de ces produits d’une manière qui contribue au développement de cette zone et à l’amélioration des revenus des agriculteurs afin d’atteindre les objectifs de la stratégie Génération Green, qui vise à favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole.

