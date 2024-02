Comme il a déjà été souvent répété, dans nos pages comme ailleurs, l’inclusion financière est l’une des pierres angulaires de la stratégie de développement du Maroc. D’un côté pour permettre aux ménages une meilleure gestion de leur épargne, mais aussi pour renforcer le rôle du secteur financier comme moteur de l’économie marocaine.

C’est pourquoi le lancement par la Bourse de Casablanca, en partenariat avec TradingView, de e-Bourse, une plateforme innovante dédiée au trading virtuel et le « learning by doing » au profit des étudiants et des personnes intéressées par la Bourse, revêt une importance notable pour le Royaume et ses objectifs. D’ailleurs, la cérémonie de lancement s’est déroulée en présence d’une pléthore de hauts responsables, dont Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, Mme Ghita Mezzour, ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, ou encore M. Abderrahim Bouazza, Directeur Général de Bank Al-Maghrib.

Une initiative « novatrice »

A cette occasion, Mme La Ministre de l’Economie et des Finances a déclaré : « Cette initiative est novatrice en alliant la force du digital comme vecteur de dissémination à grande échelle de la culture financière et boursière et l’intelligence artificielle au service de l’éducation et ce, dans un domaine aussi passionnant qu’enrichissant, qu’est le marché boursier. » Et d’ajouter que « face aux impératifs du développement d’un marché plus inclusif et compte tenu de la sophistication grandissante des produits et des services offerts, les actions d’éducation financière devraient être intensifiées en concevant des programmes innovants et adaptés aux populations cibles ». Elle a toutefois appelé à « ne pas en rester là, et viser le changement des comportements et des attitudes, le tout adossé à un dispositif de suivi et d’évaluation ». Revenant sur les innovations de la bourse ces derniers années, elle a émis le souhait que celle-ci devienne « un groupe boursier à part entière, à l’image des meilleurs standards internationaux », et que le monde financier continue à toujours plus innover, notamment en termes d’inclusion.

De son côté, Ghita Mezzour a déclaré que « la plateforme montre ce que peux offrir la technologie pour améliorer les connaissances de nos citoyens », en « favorisant la vulgarisation de la culture boursière et leur permettant de participer à la vie économique ». « La force du digital est ainsi d’être un vrai levier de développement économique », a-t-elle insisté, revenant sur les chantiers de développement digital de son ministère, qui vise notamment à multiplier les talents formés dans les domaines digitaux au Maroc, une tendance qui a déjà démarré à la rentrée 2023/24, qui a vu deux fois plus d’étudiants inscrits dans ces filières que l’an dernier.

Découvrir l’environnement du trading

e-Bourse est destinée à équiper les salles de cours, notamment les salles de marché universitaires, dans les établissements et écoles supérieures publics et privés. Elle constitue une opportunité pour tous d’accéder à l’initiation, et au perfectionnement aux métiers d’investissement boursiers. En effet, elle permettra aux étudiants, mais également toute personne débutante ou intéressée par la bourse, de simuler ses premiers pas dans l’investissement bousier, d’apprendre à construire son portefeuille Actions et de mettre en place des stratégies d’investissement réfléchies.

Mohamed Kamal Mokdad, président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, a déclaré que « depuis plus de trois décennies, nous nous sommes engagés en faveur de l’innovation et de l’information », « pour le dynamisme de l’économie mais aussi le soutien à une certaine forme entrepreneuriale ». Il s’est dit convaincu, au vu des expériences des salles de marché dans les universités, « de la grande passion des étudiants pour l’environnement boursier, qui attire une nouvelle génération à la recherche de technologie et d’outils ludiques d’apprentissage ». « e-Bourse est l’un des plus grands projets d’éducation financière que nous avons lancé », a-t-il insisté, et représente un « pas important pour inculquer la culture boursière à un large public », ce qui est une « première en Afrique et au Moyen Orient ». Et d’ajouter que e-Bourse sera également utilisée pendant les championnats de la bourse, dont la prochaine édition est prévue du 15 avril au 17 mai.

Totalement gratuite, e-Bourse a été développée à 100% par les équipes internes de la Bourse de Casablanca, en partenariat avec TradingView, plateforme d’analyse et d’information boursière leader dans le monde, utilisée par plus de 50 millions de personnes actives. La plateforme intègre les dernières avancées technologiques, dont l’Intelligence Artificielle. Elle est accessible à cette adresse : https://www.e-bourse.ma/

Selim Benabdelkhalek

