PARTAGER La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 346.949 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 5.516.842 cas confirmés, dont plus de 2.310.215 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à lundi à 10H00, 7.495 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.737 guérisons et 200 décès, alors que 139.103 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.686.436, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 99.300 décès et 451.702 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 1.595 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 365.213 infections, dont 22.746 décès et 149.911 rémissions, suivie de la Russie avec 353.427 cas, dont 3.633 morts et 118.798 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 282.852 cas, dont 28.752 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a recensé 259.559 cas d’infection dont 36.793 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 229.858 cas, 32.785 décès et 140.479 guérisons, suivie de la France avec un total de 182.584 cas, dont 28.367 décès et 64.617 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 180.328 cas, dont 8.371 décès. La Turquie et l’Inde ont recensé respectivement 156.827 cas, dont 4.340 décès, et 139.237 cas, dont 4.024 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.985 cas, dont 4.634 décès et 78.268 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.550 cas, contre 11.206 en Corée du Sud et 7.118 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 72.560 cas enregistrés, dont 390 décès et 43.520 guérisons, tout comme l’Égypte où 17.265 cas ont été confirmés, dont 764 décès et 4.807 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,5100197847 aux États-Unis, de 0,2422001707 en Russie, de 0,6050101804 en Espagne, de 0,3826990466 au Royaume-Uni et de 0,1720326921 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,0203486242.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.514 .636 cas, 145.906 décès et 804.836 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.911.394 cas, 169.984 morts et 889.374 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 967.375 cas, 27.546 décès et 560.888 personnes guéries, devant l’Afrique avec 113.990 cas, 3.375 décès et 46.378 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.726 cas, dont 123 morts et 8.088 guérisons.

LNT avec MAP