La Nuit des Idées, lancée par l’Institut Français en 2016, est un événement annuel international qui promeut le dialogue entre intellectuels, artistes et le grand public sur des questions cruciales de notre époque.

Cette année, au Maroc, la Nuit des Idées explore le thème des « Lignes de Faille » en partenariat avec la Fondation Attarik. Cet événement se penche sur les défis de l’astronomie et de la recherche cosmologique pour une compréhension de l’univers au-delà de notre planète. Au cœur des discussions se trouvent les bouleversements spectaculaires de notre planète, avec des réflexions sur la formation des planètes, des météorites, la tectonique des plaques et bien d’autres sujets.

Le programme de l’événement, prévu le 20 avril à Casablanca à la Fondation Attarik, comprend plusieurs activités. Tout d’abord, une table ronde explorera la possibilité de combiner sciences et art, avec des discussions sur l’art et l’exobiologie, ainsi qu’une projection du film « Génos ». Ensuite, un moment artistique est prévu avec la participation du collectif de cirque du projet Ana Hna, suivi d’échanges et de conversations enrichissantes. Plus tard, une autre table ronde examinera les questions liées à l’explosion de la vie ou à l’extinction de masse, abordant des sujets tels que les cratères d’impact, les risques naturels au Maroc et la tectonique des plaques dans la région. Enfin, une observation du ciel est prévue, en fonction des conditions météorologiques, avec la collaboration de la Fondation Attarik.

