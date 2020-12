Pour cette fin d’année, Sopriam, représentant exclusif de la marque au Maroc, propose une série d’offres alléchantes, soit des remises allant jusqu’à 97 000 Dhs. À la carte aussi, un crédit à taux 0% en plus de la Promo Hiver. Pour Citroën Maroc, il s’agit d’offres exceptionnelles avec des remises importantes.

Si l’on revient à son dernier lancement, à savoir la nouvelle C3, ce modèle affiche le design bien marqué de Citroën. Il s’ajoute une nouvelle face avant plus affirmée équipée de nouveaux projecteurs à LED.

La voiture propose 97 combinaisons extérieures, 3 stickers de toit inédits, 2 nouvelles jantes, 3 ambiances intérieures dont 2 nouvelles et de nouveaux dessins d’Airbump.

«À l’offre de personnalisation extérieure de Nouvelle Citroën C3 répond un intérieur conçu comme un véritable lieu de vie où règne la sérénité.

Son habitacle plonge ses occupants dans une véritable bulle cosy. Sa planche de bord soignée autant dans ses couleurs que dans ses matières, en harmonie avec les portes et les sièges, crée une atmosphère chaleureuse», explique son concepteur.

Au niveau du confort à bord, il est augmenté grâce aux nouveaux sièges Advanced Comfort. Cette voiture bénéficie de sièges aux assises et aux dossiers larges, inspirés de l’univers du mobilier. «Leur confection, issue d’une innovation 100% Citroën, garantit en permanence le moelleux de l’assise sans aucune sensation d’affaissement.

Les sièges Advanced Comfort apportent un confort de roulage inégalé sur les courts comme sur les longs trajets. Les passagers avant profitent en outre d’un soutien lombaire optimal», souligne le constructeur français.

Pour les particuliers, la montée en gamme en termes de style et d’équipements s’articule désormais autour de 2 versions : Feel Pack (new) et Shine.

La version Feel Pack propose désormais le régulateur limiteur de vitesse, la tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen, les rétroviseurs rabattables électriquement, les projecteurs antibrouillards, la climatisation automatique, les enjoliveurs 3D 16’’ Steel & Design, les projecteurs à LED, les nouvelles ambiances Techwood & Emeraude et les Airbump.

De son côté, la version Shine inchangée embarque les jantes alliage diamantées 16’’ Matrix, le radar et caméra de recul, l’allumage automatique des feux et les essuie-glaces automatiques. Pour les professionnels, la nouvelle C3 dispose aussi d’une version Business, calibrée pour le marché des flottes.

Globalement la nouvelle C3 dispose d’une motorisation thermique 1,6 HDi 92 chevaux et conjugue performances et émissions contenues. La voiture est équipée de 3 aides à la conduite utiles au quotidien (Alerte de franchissement involontaire de ligne : de série dès la version Business, Caméra de recul : de série dès la version Shine, et Régulateur-limiteur de vitesse : de série dès la version Business).

Sur le plan technologie et connectivité, elle compte entre autres une tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Ce qui permet de connecter un smartphone et de dupliquer son écran sur celui du véhicule (fonctionnalités de conduite). Pour son constructeur, cette nouvelle voiture est particulièrement agile grâce à son diamètre de braquage de 10,7m.