Casabus opéré par alsa a marqué sa présence à la 8ème édition de Casablanca Smart City sous le thème « Du Citoyen Smart à la Métropole Smart » avec deux stands mettant en lumière son engagement envers la mobilité intelligente et l’excellence opérationnelle.

Lors de cette édition, Casabus a délocalisé son poste de commande et de contrôle, offrant aux visiteurs une expérience immersive unique. A travers une présentation détaillée de la gestion de ses opérations, les participants découvrent en profondeur le processus de pilotage de sa flotte de 700 bus couvrant le Grand Casablanca et Mohammedia. Le responsable du poste de commande et de contrôle captive les visiteur.se.s avec des démonstrations en direct, mettant en lumière les mécanismes complexes et les systèmes avancés garantissant une performance optimale.

Cette initiative ambitionne de rapprocher les visiteurs du système de bus et souligne l’engagement de Casabus à adopter des technologies de pointe pour améliorer la qualité des services et renforcer la sécurité.

Le second stand de Casabus, dédié au simulateur de conduite de bus en réalité virtuelle suscite un vif intérêt. Les participants ont l’opportunité de se glisser dans la peau d’un conducteur de bus avec l’assistance d’un formateur et d’une formatrice de conduite sur place.

Cette expérience immersive a permis aux visiteurs de découvrir de première main la complexité et la technicité de la conduite du bus à Casablanca et de mettre en évidence l’importance du métier de conducteur, une profession nécessitant une formation rigoureuse et une grande maitrise des compétences techniques : ‘‘ La participation de Casabus à cet événement illustre son engagement à contribuer à transformer Casablanca en une métropole intelligente et connectée. En mettant en avant la technologie, la sécurité et la formation, Casabus continue de jouer un rôle crucial dans le développement de solutions de mobilité urbaine innovantes et durable’’, dit-on auprès d’alsa.

Sur un autre registre et en prévision de l’Aïd Al Adha adapte les horaires des bus, du Centre de Relations Clients et des agences commerciales, conformément aux besoins des Casablancais pendant cette période festive. Des horaires spéciaux sont mis en place à cette occasion. En effet, durant la journée de l’Aïd Al Adha, toutes les lignes du territoire de l’ECI assureront le transport des citoyens avec un démarrage à 14h et une fin de service à 21h. Les bus reprendront leur service comme à l’accoutumée dès le deuxième jour de l’Aïd.

L’agence commerciale des Nations Unies sera ouverte en permanence de 14h00 à 18h00 pour toute assistance le premier et le deuxième jour de l’Aïd Al Adha. Toutes les agences commerciales reprendront leur service aux horaires habituelles, de 07h00 à 20h00 à partir du 19 Juin 2024…

