Le projet Juventus Academy International

La Juventus Academy Maroc est L’école de Football du grand club turinois Juventus fondée depuis 1897. C’est la première école de la Juventus sur le territoire marocain. L’école est ouverte à tous les jeunes âgés de 4 à 18 ans.

Présente sur trois complexes sportifs sur Rabat et la Province de Berrechid. son programme a pour objectif de développer les compétences techniques, tactiques et physiques des joueurs, tout en leur inculquant des valeurs telles que la discipline, le respect, le travail d’équipe et l’esprit sportif. Les entraîneurs sont des professionnels qualifiés et expérimentés, formés selon les méthodes de la Juventus Football Club.

Les joueurs qui participent au programme ont également la possibilité de participer à des tournois nationaux et internationaux. L’école offre une excellente opportunité pour les jeunes joueurs de football marocains de développer leurs compétences et leur passion pour le sport, tout en bénéficiant de l’expertise de l’un des clubs les plus célèbres du monde.