La inwi e-League revient pour une 5ème saison, et ce dès lundi 03 mai 2021. Organisée en partenariat avec Moroccan Gaming Evolution (MGE), cette nouvelle saison de la inwi e-league mettra en compétition les meilleurs gamers marocains sur les deux jeux phares de l’éditeur RIOT, à savoir : League of Legends – Wild Rift (sur Mobile) et Valorant (sur PC).

Parallèlement à cette compétition, inwi sera le partenaire streaming officiel des qualifications marocaines de l’Intel Arabian Cup (IAC), la compétition officielle du jeu League Of Legends de la région MENA qui est à sa deuxième édition cette année, explique l’opérateur dans un communiqué soulignant que l’intégralité des matches de la compétition sera transmise sur les canaux digitaux et réseaux sociaux de inwi.

Il est à préciser que, la inwi e-league est la première ligue professionnelle du e-sport au Maroc, comptant plus de 9000 inscrits. Elle est reconnue mondialement comme étant la seule ligue de jeux vidéo au Maroc qui permet de se qualifier aux tournois internationaux de gaming.

Pour cette 5ème édition, les gamers marocains entreront en compétition pour tenter de remporter un cash prize total de l’ordre de 100.000 DH.

