Le Groupe OCP a réalisé un fort rebond de ses résultats et de sa rentabilité au troisième trimestre en comparaison au second trimestre de 2023, soutenu par l’amélioration des prix et la reprise de la demande mondiale.

La performance financière et opérationnelle du Groupe à fin septembre 2023 a également tiré profit de l’agilité commerciale et la flexibilité industrielle d’OCP, ainsi que son leadership en termes de coûts. OCP se félicite de la décision du Département américain du Commerce reçue en Octobre 2023, réduisant considérablement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains aux États-Unis à 2,12 % contre 19,97 % précédemment. Ce nouveau taux est entré en vigueur à partir de novembre 2023 et ce, jusqu’à la conclusion de la prochaine révision administrative au quatrième trimestre de 2024.

Les indicateurs de performance à fin Septembre 2023 se résument en un chiffre d’affaires de 61,0 MMDH, un EBITDA de 17,2 MMDH, une marge d’EBITDA de 28% en nette amélioration par rapport aux 20% constatés au second trimestre 2023 et des dépenses d’investissement de 17,8 MMDH.

Côté résultats opérationnels, OCP a affiché un chiffre d’affaires de 61,0 MMDH, en baisse comparé à la même période en 2022, principalement en raison du recul des prix de vente sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide) par rapport aux niveaux de prix exceptionnels observés en 2022. Cet indicateur marque toutefois un fort rebond en comparaison au premier et seconds trimestres de l’année. Cette baisse du chiffre d’affaires a été contrebalancée par la hausse des volumes vendus des engrais phosphatés.

De leur côté, les volumes exportés de la roche et de l’acide ont nettement rebondi au troisième trimestre, rattrapant ainsi les reports de vente constatés au premier semestre 2023. Le Groupe poursuit activement ses programmes d’investissement en adoptant une approche modulaire. En effet, après la mise en service de la première des trois nouvelles lignes de production d’engrais, OCP prévoit que les deux autres lignes soient opérationnelles dès le premier semestre de 2024, avec une montée en puissance de la production adaptée en fonction du besoin du marché et du niveau de la demande. Le Groupe reste idéalement positionné pour capturer la croissance anticipée de la demande mondiale.

Pour rappel, les conditions de marché se sont améliorées à partir du mois de juillet et aout 2023 et se sont traduites par une reprise de la demande qui a été soutenue par des niveaux de stocks bas et des conditions économiques favorables pour les agriculteurs. Les prix des engrais phosphatés ont affiché une reprise progressive au troisième trimestre, principalement tirés par la réduction des exportations chinoises sur le marché international et la hausse de la demande venant des principales régions importatrices.

OCP se félicite enfin de la décision du Département américain du Commerce reçue en octobre 2023, réduisant considérablement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains aux États-Unis à 2,12 % contre 19,97 % précédemment. Ce nouveau taux est entré en vigueur à partir de novembre 2023 et ce, jusqu’à la conclusion de la prochaine révision administrative au quatrième trimestre de 2024. ‘‘Grâce à sa flexibilité industrielle, son agilité commerciale et son leadership en termes de coûts, OCP a géré efficacement sa demande croissante notamment pour le TSP, un produit phare et engrais très prisé pour la fertilisation des cultures légumineuses dans des régions telles que l’Amérique latine’’, dit-on auprès du Phosphatier du Royaume.

H.Z

