« Gouvernance numérique : enjeux stratégiques, politiques, juridiques et économiques » est le thème d’un colloque organisé, mercredi à Rabat, avec la participation d’experts et universitaires.

Les participants à cette rencontre ont souligné la nécessité de mettre en place une nouvelle gouvernance par les pouvoirs publics en vue de redéfinir les contours d’un véritable « Gouvernement numérique », le but étant de répondre aux enjeux de souveraineté numérique, de déontologie de protection des données, de gestion de crises et de développement de modèles organisationnels.

Il ont aussi relevé que la transformation numérique incombe d’abord aux institutions qui doivent faire preuve d’une véritable gouvernance, faisant observer qu’il s’agit d’une mutation qui concerne les usages aussi bien les citoyens que les administrations et les entreprises qui sont appelés à accompagner cette transformation numérique.

Les intervenants ont aussi estimé que la révolution numérique a changé profondément la physionomie de la société, qui s’est transformée en une société de l’information où le bien informationnel est devenu un enjeu stratégique très convoité.

Intervenant en ouverture de cette rencontre, le Chef de Département de Droit Public et Sciences Politiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal (université Mohammed V), Boujema Bouaazaoui, a souligné que le thème choisi pour ce colloque revêt une grande importance compte tenu que le numérique a envahi la vie quotidienne des citoyens, soutenant que les pays sont appelés à redoubler d’efforts en vue de réduire le « fossé numérique » au sein de la société.

Il a aussi relevé que la gouvernance numérique est un défi en matière de procédures juridiques, tout en appelant à un véritable accompagnement en vue de mettre en oeuvre cette gouvernance.

De son côté, le Directeur par intérim du Centre d’Études Doctorales en Droit et Economie (CEDOC) relevant de la même faculté, Abdelaziz Laaroussi, a souligné que ce colloque est l’occasion pour analyser et approfondir la réflexion sur l’impact du numérique sur l’aspect social et sociétal, tout en répondant à des questions pertinentes dont la stratégie en matière du numérique au niveau des politiques publiques et des programmes gouvernementaux.

Organisé par le Département de Droit Public et Sciences Politiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal (université Mohammed V) et le CEDOC en partenariat avec Hanns Seidel, ce colloque s’articule autour de deux axes à savoir: « Gouvernance à l’épreuve du numérique : régulation et protection des données » et « Gouvernance transfrontalière du numérique : enjeux stratégiques et sécuritaires ».

LNT avec MAP

