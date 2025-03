La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a tenu, jeudi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, son assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2023-2024.

Cette AGO a été marquée par l’examen et l’approbation des rapports moral et financier et des amendements des règlements relatifs au Code disciplinaire, au règlement des compétitions et au règlement de la chambre nationale de résolution des litiges.

L’ordre du jour comprenait également la communication du procès-verbal de l’assemblée générale précédente, la lecture du rapport du commissaire aux comptes et le remplacement de membres du bureau directeur.

Le rapport moral est revenu sur les performances réalisées par le football national sur le plan sportif et organisationnel, notamment la désignation officielle du Royaume pour co-organiser le Mondial-2030 avec l’Espagne et le Portugal, la performance de la sélection nationale olympique au JO-2024, l’inauguration du musée du football marocain et la réélection du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa haut la main (49 voix sur 52), en tête des représentants de la Confédération africaine de football (CAF) au sein du conseil de la FIFA.

Le rapport financier, lui, est revenu sur les charges de la FRMF, notamment celles liées aux ligues régionales et aux frais de gouvernance de la Fédération.

Intervenant à cette occasion, M. Lekjaa a souligné que le Maroc a connu de francs succès durant les dernières années, permettant au football national d’occuper une place de choix sur la scène continentale et internationale, imputant ce succès à la gouvernance de la Fédération, aux résultats positifs des sélections nationales et au développement des infrastructures.

Ce succès a prédisposé le Maroc à co-organiser le Mondial-2030 avec l’Espagne et le Portugal, aux côtés d’autres échéances internationales et continentales comme la Coupe du monde féminine U17 et la CAN-2025 qui se jouera dans neuf stades répondant aux cahiers de charge, a relevé M. Lekjaa.

Cet essor, qui a lieu sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, implique l’adhésion de tous les intervenants dans la chose footballistique nationale en faveur de la réussite des chantiers engagés, a plaidé le responsable.

L’assemblée générale ordinaire de la FRMF a été précédée, le jour même, des AGO de la Ligue nationale de football professionnel, de la Ligue nationale de football amateur, de la Ligue nationale de football féminin et de la Ligue nationale de football diversifié.

LNT avec Map

