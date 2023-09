La Fondation Starbucks et le Groupe Alshaya ont conjointement fait un don de 200 000 $ pour apporter un soutien essentiel aux efforts de secours déployés suite au récent tremblement de terre au Maroc. Alors que les habitants du Maroc continuent d’affronter les conséquences dévastatrices de ce séisme survenu cette semaine, la Fondation Starbucks et le Groupe Alshaya ont pris l’engagement de contribuer à cette cause en fournissant cette somme initiale combinée, annonce un communiqué de presse.

Actuellement, 164 partenaires (employés) de 18 magasins Starbucks unissent leurs forces depuis le séisme pour apporter leur assistance aux communautés locales qui ont été durement touchées.

Les fonds seront répartis entre plusieurs organisations dans le but de fournir une aide immédiate et de garantir l’accès à des denrées alimentaires, de l’eau potable, ainsi qu’à un abri pour les personnes affectées par cette catastrophe sismique.

« Face à cette crise, notre équipe au Maroc a déjà fait preuve d’une remarquable résilience et d’une compassion exemplaire », a déclaré Mohammed Alshaya, Président Directeur Général du Groupe Alshaya. « Grâce à ces dons et à ce soutien, nous espérons atténuer l’impact dévastateur sur les communautés. »

« Nous sommes profondément attristés par la tragédie qui a frappé le Maroc, et nos pensées vont aux personnes qui ont perdu leurs proches. Nous sommes déterminés à soutenir nos partenaires arborant fièrement le tablier vert, ainsi que les communautés que nous servons au Maroc, que ce soit par des contributions financières ou une assistance concrète », a déclaré Duncan Moir, Président de Starbucks Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Les dons seront destinés à soutenir des organisations telles que World Central Kitchen, qui s’efforce de distribuer des repas d’urgence dans les communautés touchées ainsi que pour les premiers intervenants. La Fondation Starbucks et le Groupe Alshaya fourniront également leur soutien à d’autres ONG qui fournissent des secours initiaux, de l’eau, des abris d’urgence et d’autres formes d’aide.

« Nous nous engageons fermement à soutenir nos partenaires, leurs familles et les communautés touchées pendant que les opérations de secours se poursuivent », conclut le communiqué.

LNT avec CdP

