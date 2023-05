La Fondation BMCI a signé mercredi 10 deux conventions de partenariat avec l’Association Aquassistance Maroc, soutenue par la Fondation Lydec, dans le but de développer des projets d’alimentation en eau et d’équipement en installations sanitaires dans les régions rurales enclavées.

Plus précisément, ces deux conventions visent le financement de deux projets dédiés à l’alimentation en eau du village « Douar Bour », dans la région de Marrakech et de l’aménagement d’un bloc sanitaire au sein d’une école publique « Tella Khaled », dans la région de Chefchaouen.

Le projet d’alimentation en eau potable pour « Douar Bour » permettra au village de bénéficier d’un accès optimisé et plus facile à l’eau, notamment à travers l’installation d’un puits avec système de pompage solaire, une station de relevage et une conduite pour acheminer l’eau du puits jusqu’à cette dernière sur 1200 m.

Le projet d’installations sanitaires à l’école « Tella Khaled » quant à lui, met à disposition des élèves, instituteurs et enfants du préscolaire et du primaire, deux blocs sanitaires, afin de pouvoir leur assurer des conditions de vie scolaire plus hygiéniques et sécurisées.

Ces projets seront réalisés par l’Association Aquassistance en co-financement entre la Fondation BMCI et la Fondation Lydec.

À l’occasion de la cérémonie de signature, Mme Bouchra Nhaili, Présidente de l’association Aquassistance et Directrice RH à Lydec, a déclaré que ces projets sont d’une grande importance pour « aider à combattre la déperdition scolaire », et que si jusqu’à maintenant Lydec a été le principal bailleur de fonds de l’association, il est très positif de trouver des partenaires avec « des valeurs qui nous unissent ».

De son côté, Mme Zineb Beqqali, Responsable de la Fondation BMCI, a expliqué que la réalisation de ces « deux projets à fort impact », qui devraient toucher 140 écoliers, s’inscrivent dans la lignée de « l’axe environnemental que BMCI souhaite développer dans les années à venir ». Et d’ajouter qu’il s’agit d’un « partenariat complémentaire » au sein duquel « Lydec apporte son expertise technique et BMCI ses capacités financières ».

Pour sa part, M. Jean-Pascal Darriet, DG de Lydec, a évoqué le fait que ces projets vont permettre aux petites filles des douars de se désengager des tâches ménagères pour aller à l’école, notant que « les services essentiels, c’est ce qui est important avant tout dans nos métiers ».

M. Philippe Dumel, ex-président du directoire de BMCI, a déclaré de son côté avoir « pris progressivement conscience qu’au-delà de la raison d’être de chaque entreprise, nous avons une responsabilité sociale et environnementale qui est fondamentale ». Et qu’agir sur le terrain permet « une ouverture d’esprit sur les besoins de la population au-delà de ce que l’on peut percevoir dans nos bureaux ».

Enfin, M. Hicham Seffa, Président du directoire de BMCI, a souligné que ces deux projets vont « consolider les relations entre Lydec et BMCI », notant que dans le cadre de ce type de projet, « les budgets sont importants, mais l’engagement de tous l’est encore plus ».

