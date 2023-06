La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) a tenu, le 19 juin 2023, son Assemblée Générale où elle a approuvé sa nouvelle dénomination « Fédération Marocaine de l’Assurance », ainsi que l’élection d’un nouveau comité directeur, incluant la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Lors de l’AG organisée le 19 juin dernier, il a été décidé de créer un nom générique pour permettre à la FMSAR de communiquer sous l’appellation « Fédération Marocaine de l’Assurance ». Cette évolution, en phase avec les meilleures pratiques internationales, « représente parfaitement la signification du rôle de la fédération, en l’occurrence de fédérer ses membres qu’ils soient des entreprises d’assurance, de réassurance, d’assistance, d’assurance-crédit ou encore d’assurance Takaful », explique un communiqué de la fédération.

Ce changement de dénomination est accompagné par un changement de l’identité visuelle de la Fédération avec un nouveau logotype rafraîchi, moderne et qui représente la dynamique évolutive de la Fédération, tout en restant en symbiose avec son histoire et ses acquis, poursuit le texte.

En outre, à l’issue de cette Assemblée Générale, les membres ont procédé à l’élection d’un nouveau Comité Directeur, avec la réélection de M. Mohamed Hassan BENSALAH en tant que Président, l’élection de M. Bachir BADDOU comme Vice-Président Délégué et de MM. Boubker JAI et Hicham BELMRAH comme Vice-Présidents. Quatre assesseurs ont également été élus, en l’occurrence M. Tawfiq DRHIMEUR, Madame Meryem CHAMI, M. Yahya CHRAÏBI et M. Abderrahim DBICH.

Par ailleurs, l’AG a approuvé la nomination de M. Salaheddine AJI au poste de Directeur Général en remplacement de M. Bachir BADDOU. M. AJI occupait jusque-là le poste de Directeur Général Adjoint de la FMSAR.

Avec sa nouvelle organisation, la Fédération Marocaine de l’Assurance ambitionne d’accélérer la modernisation du secteur de l’assurance, tout en continuant à jouer pleinement son rôle en tant que fédérateur des opérateurs du secteur autour de projets porteurs pour l’assurance, l’assureur et l’assuré, conclut le communiqué de la fédération.

LNT avec CdP

