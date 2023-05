La Cour des comptes et le Bureau d’audit et de contrôle financier et administratif de l’Etat de Palestine ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur l’échange d’expériences et d’informations entre les deux institutions.

Ce mémorandum a été paraphé par le Premier Président de la Cour des Comptes, Mme Zineb El Adaoui, et le directeur du Bureau d’audit et de contrôle financier et administratif de l’État de Palestine, Iyad Tamim.

Intervenant à cette occasion, Mme El Adaoui a souligné que la visite de la délégation palestinienne marque une étape supplémentaire dans le sens du renforcement des liens de coopération et constituera sans nul doute un point de départ pour asseoir les jalons d’un partenariat constructif entre les deux institutions, liées déjà par une convention de partenariat signée en 2018.

« Pour la Cour des comptes, la coopération bilatérale n’est pas un objectif en lui-même mais un cadre commun et durable pour l’échange de connaissances produites au niveau interne (…) », a-t-elle poursuivi.

Saluant l’action des représentants de la Cour des comptes et du Bureau d’audit et de contrôle financier et administratif de l’Etat de Palestine au niveau des instances et des organismes internationaux, Mme El Adaoui a saisi cette opportunité exceptionnelle pour exprimer la volonté de la Cour des comptes d’activer les conventions de coopération existant entre les deux parties et de renforcer l’action commune avec la partie palestinienne dans le cadre de partenariats multipartites.

De son côté, M. Tamim a exprimé sa satisfaction quant à la signature de ce mémorandum au service des citoyens marocains et palestiniens, et ce, en application de la politique générale de l’Etat palestinien.

La signature de ce mémorandum traduit, selon lui, les bonnes relations entre les deux instances et leur volonté d’aller de l’avant en matière d’échange d’information et de développement des actions communes, a-t-il dit dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc Jamal Choubki, a estimé que la signature de ce mémorandum, qui s’inscrit dans la continuité de la signature en 2018 d’une convention de coopération, illustre le soutien permanent du Maroc à la Palestine, et la position constante du Royaume en faveur de la cause palestinienne.

LNT avec MAP

