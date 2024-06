Entre le Maroc et l’Espagne, les relations sont au beau fixe. Les deux pays travaillent ces dernières années d’arrache-pied pour un voisinage exemplaire à tous les niveaux. D’ailleurs, l’Espagne constitue aujourd’hui le premier partenaire du Maroc, surclassant de ce fait et de loin son partenaire classique et historique, la France. Cette nouvelle donne marquée également par un certain nombre de projets communs de grande envergure entre les deux Royaumes affiche davantage de l’optimisme et de l’espoir, assurant ainsi les bailleurs de fond et bien d’autres investisseurs.

C’est parfaitement dans l’esprit de cette dynamique géopolitique, culturelle et économique sans précédent que s’inscrit la forte mobilisation de Baleària, une compagnie maritime espagnole qui ambitionne d’être à jour de tous ces enjeux de taille au menu aujourd’hui entre le Maroc et l’Espagne.

Pour un début et en cette période estivale marquée le retour des MRE au bled, la compagnie a décidé de renforcer ses liaisons maritimes avec le Maroc, soit 15 traversées/jour. Il s’agit là d’un programme spécial lancé depuis quelques jours en vue de répondes aux différentes exigences et aspirations des passagers durant l’opération Marhaba prévue du 13 juin au 15 septembre. En effet, durant cette période, l’entreprise a mis en place un programme de 15 liaisons quotidiennes avec le Maroc et 15 % de sièges supplémentaires par rapport à l’année dernière sur ses lignes Algésiras-Tanger Med, Motril-Tanger Med et Alméria-Nador.

Au menu aussi, Baleària propose 12 liaisons quotidiennes à destination de Tanger Med depuis Algésiras, avec deux ferries et un bateau à grande vitesse qui naviguent pratiquement 24 heures sur 24. Elle connecte également la ville de Tanger à Motril grâce à un service quotidien. D’autre part, dans la mer d’Alboran, la compagnie maritime assure deux liaisons quotidiennes avec Nador depuis le port d’Alméria.

Pour le DG de Baleàrias, M.Georges Bassoul, l’opération Marhaba constitue un moment très spécial pour les passagers marocains : ‘‘ Nous voulons répondre à leurs attentes avec une offre étendue, une flotte compétitive et le meilleur service en termes de fiabilité et de confort’’. Et de poursuivre que l’ambition est d’être à nouveau la compagnie maritime qui transporte le plus de Marocains pendant l’opération Marhaba, comme ce fut le cas l’année dernière où la compagnie a enregistré une hausse de 30 % du nombre de passagers, ce qui représente 60 % de tout son trafic annuel avec le Maroc.

Par la même occasion et dans le même sens, Baleària dispose de six navires avec des services à bord adaptés, respect de temporalité, nourriture halal, salles de prière et d’espaces pour que les enfants puissent se divertir le temps d’une traversée.

En plus d’un réseau commercial de 21 points, Baleària a renforcé ses équipes d’opérations portuaires, de ses guichets et ses équipages à hauteur de près de 200 personnes supplémentaires.

Pour rappel, la compagnie maritime espagnole Baleària a transporté 950 000 passagers sur ses lignes reliant le Maroc au cours de l’exercice 2023, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2019, la dernière année précédente sans restrictions de mobilité́. Au cours de l’exercice 2023 et en ce qui concerne le transport de marchandises, Baleària a connu une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 150 000 camions transportés.

Par rapport à l’emprunte-carbonne, Baleària assure son engagement pour une mobilité éco-efficiente afin de progresser. Cet engagement se retrouve également au Maroc, pays vers lequel la société assure quatre liaisons quotidiennes avec l’un des navires les plus éco-efficients de sa flotte : le ferry Nápoles. Il s’agit d’un navire équipé de moteurs hybrides, une technologie polyvalente qui permet de naviguer avec différents carburants, tels que le gaz naturel actuellement, ou des sources renouvelables neutres en termes d’émissions de CO2 à l’avenir : ‘‘ Il convient de noter que la compagnie est pionnière dans l’utilisation du gaz naturel, car, même si elle considère ce dernier comme une énergie de transition, il lui permet de réduire les émissions de CO2 de 30 %, les émissions d’oxyde d’azote de 85 % et de supprimer complètement les émissions polluantes de soufre et de particules. De plus, en 2023, Baleària a également mis en service deux ferries à propulsion électrique et a été la première compagnie maritime espagnole à obtenir le certificat Green Marine Europe, un label qui en fait une compagnie de premier ordre en termes de durabilité́’’, explique-t-on auprès de la compagnie pour qui la Coupe du Monde 2030 reste une opportunité pour améliorer davantage ses services en faveur des supporters européens voulant se rendre au Maroc pour suivre les matchs de leurs sélections.

