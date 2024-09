La Confédération Marocaine des Armateurs Industriels de la Pêche Pélagique (COMAIP) a tenu une assemblée générale extraordinaire à Rabat le 6 septembre 2024. Lors de cette réunion, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité une charte éthique axée sur la préservation des ressources, les pratiques sociales exemplaires, et la durabilité environnementale. Cette charte vise à aligner les actions des membres avec les Hautes Orientations Royales concernant l’Axe Afrique Atlantique.

Le conseil a également décidé de confier à une personnalité indépendante la rédaction d’un rapport sur l’impact socio-économique du secteur au niveau régional, national et continental. De plus, trois nouveaux comités ont été créés : un comité d’éthique pour superviser la mise en œuvre de la charte, un comité stratégique pour les volets scientifiques et environnementaux, et un comité des relations extérieures pour représenter la COMAIP auprès des partenaires.

Le Président de la COMAIP, M. Mohamed Lamine Hormatollah, a précisé que la COMAIP établie aujourd’hui les bases d’une nouvelle ambition conforme à la vision du Roi Mohammed VI, en mettant l’accent sur l’Axe Afrique Atlantique. « Tous nos membres se tiennent prêts à accompagner cette vision royale sur les plans économiques, sociaux et environnementaux », a-t-il déclaré.



Il est à noter que la COMAIP, confédération nationale d’armateurs de pêche pélagique, milite pour une pêche durable et réglementée. Représentant 11 industriels à Dakhla avec 25 chalutiers et plus de 40 unités de transformation, elle soutient plus de 13 500 emplois directs et 38 600 indirects, générant un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de dirhams.

