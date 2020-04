PARTAGER La CGEM met en place des guides préventifs et sanitaires pour la reprise

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a mis en place trois guides pratiques et un kit de formation au profit des entreprises habilitées à reprendre leurs activités.

« Consciente que la reprise de l’activité économique est intimement liée au respect strict des mesures sanitaires face au Covid-19 », la CGEM a mis en place notamment un guide pratique des mesures préventives et sanitaires COVID-19 destiné aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et un guide pratique des mesures préventives et sanitaires COVID-19 destiné aux Grandes Entreprises, précise mercredi un communiqué de la confédération.

Il s’agit également d’un guide pratique d’audit interne sanitaire COVID-19 et d’un Kit de formation mesures sanitaires COVID-19 au profit de l’ensemble du personnel. « Notre objectif, à travers la mise en place de ces outils, est de permettre aux entreprises, notamment les TPE et PME, d’appliquer les mesures préventives et sanitaires sur les lieux de travail », a indiqué le président de la commission « Innovation et Développement Industriel » qui a piloté l’élaboration de ces guides, Mohamed Bachiri.

« Leur utilisation est un prérequis important pour garantir une conformité exemplaire et limiter le plus possible les risques de propagation de la pandémie », a-t-il ajouté. Les 4 outils ont été présentés aujourd’hui lors de la réunion du Comité de Veille Économique (CVE), souligne le communiqué, notant qu’ils visent à accompagner les entreprises en termes de mesures préventives et sanitaires pour assurer une sécurité maximale à leurs collaborateurs et à leurs clients.

Il est à noter que les documents incluent, entre autres, une synthèse des meilleures pratiques adoptées aussi bien au niveau national qu’international, et font référence aux mesures déployées par les autorités sanitaires marocaines.

Ces guides peuvent être consultés sur: https://coronavirus.cgem.ma/guides-pratiques/.

LNT avec CdP