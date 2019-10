PARTAGER La Caravane Emploi et Métiers fait escale à Rabat

Après une première étape dans la ville ocre, la Caravane Emploi et Métiers 2019 organisée par le Groupe Amal Job/Novojob, revient cette fois-ci à Rabat le 10 octobre.

L’événement accueillera plusieurs nouvelles entreprises exposantes, en plus de celles déjà présentes durant l’édition marrakchie en avril dernier. Ainsi, Axa Technologies et Axa Assistance Maroc Services sont partenaires majeurs de cette nouvelle étape et le Groupe Crédit agricole lui, reconduit son partenariat à l’instar d’autres groupes.

Plusieurs secteurs seront au rendez-vous (offshoring, banque, finance, tourisme, services, institutions publiques), et plus de 50 professionnels (RH, coachs, consultants, représentants de TPE, PME et GE…) seront à disposition des candidats pour mener à bien leurs entretiens.

8000 visiteurs se sont déjà inscrits, et plus de 10.000 sont attendus à ce rendez-vous de la capitale administrative. Au programme, des ateliers et informations pratiques sur la recherche d’emploi accessibles à tous. Une douzaine de coachs se relayeront pour animer ces ateliers qui se tiendront toutes les heures de 9 heures à 17 heures et qui porteront sur différentes thématiques à savoir les techniques de recherche d’emploi, la rédaction et correction des CV, la préparation à l’entretien d’embauche, la confiance et maîtrise de soi, la gestion du stress, comment éviter les pièges lors d’un entretien d’embauche, etc. «La Caravane Emploi & Métiers se positionne aujourd’hui comme une véritable plateforme d’offre d’emplois mais avec une forte vocation sociétale. L’objectif de l’accompagnement que nous offrons, depuis l’amont du processus de recherche d’emploi, est d’outiller les candidats en soft skills, surtout ceux qui n’y ont pas accès, afin qu’ils décrochent des entretiens ultérieurs auprès des entreprises partenaires», rappelle Karima Hammoucha, directrice commerciale de Novojob Maroc.

Cette étape permettra aux candidats d’accéder à des centaines d’offres d’emploi, notamment avec le soutien de l’EFE Maroc, de Maroc PME, de l’ANAPEC et le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, ….

Prochaines escales : Casablanca, les 30 et 31 octobre, et Tanger le 21 novembre 2019.