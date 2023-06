La Bourse de Casablanca, depuis qu’elle a entamé il y a plusieurs années de cela sa mutation, est régulièrement citée parmi les places boursières les plus modernes, notamment en Afrique et dans le monde arabe. Avec une offre et des certifications aux meilleures normes, son site web, qui datait de 2009, n’était plus au diapason d’une bourse qui met le digital au centre de sa stratégie de développement, et il était donc temps qu’il reçoive une cure de jeunesse pour être la digne vitrine de la place boursière marocaine. Voilà qui est fait, avec le lancement ce mardi 13 juin 2023, du nouveau portail web de la bourse : www.casablanca-bourse.com.

Recevant la presse à l’occasion de ce lancement, M. Tarik Senhaji, DG de la Bourse de Casablanca, a commencé par reconnaître que « avec le temps, la bourse est devenue un petit peu élitiste, un petit peu intimidante », et que « avec le besoin de relance économique après les crises, c’était le moment de remettre la bourse au centre de l’économie ». Le nouveau portail a pour ambition de s’inscrire dans le nouveau motto de la bourse : plus utile et plus accessible.

Pour la conception de ce nouveau portail, « nous nous sommes rapprochés de tous les membres de l’écosystème », explique M. Senhaji, qui rappelle que la bourse est, d’une certaine façon, « la plus grosse fintech du pays », et « le portail ne reflétait pas cela ». En consultant les différentes parties prenantes de l’écosystème boursier, la Bourse de Casablanca et son partenaire VOID ont identifié les trois objectifs principaux devant être atteints par le nouveau portail : informer sur le marché boursier avec notamment des données disponibles et exploitables ; accompagner les entreprises et les investisseurs ; et présenter l’institution et son écosystème.

Le nouveau portail web de la Bourse de Casablanca est donc orienté utilisateur, avec un nouveau design épuré, pensé ‘Mobile first’, et une architecture d’information simplifiée, en trois langues (en Arabe, Français et Anglais). La navigation est nettement plus fluide que sur l’ancien site, offrant des fonctionnalités et rubriques facilitant l’accès à l’information boursière et aux données relatives aux entreprises cotées et aux instruments négociés sur le marché boursier marocain. Toutes ces données ont d’ailleurs été regroupées dans une nouvelle rubrique intitulé ‘Live Market’, qui constitue un tableau de bord dédié à l’évolution en quasi-temps réel du marché boursier. Notons la possibilité d’indiquer une « watchlist » pour surveiller les informations financières qui nous intéressent. Un grand effort d’écoresponsabilité a également été déployé, avec un dark mode qui consomme moins d’énergie, ou encore un traitement de la data en paquets qui réduit également cette consommation.

Et, selon les équipes de la Bourse, ce n’est que le premier chapitre d’une grande série de nouveautés. D’ici quelques mois, une application mobile devrait voir le jour, permettant encore plus de personnalisation de l’expérience utilisateurs, et de nombreuses fonctionnalités devraient être ajoutées à la plateforme : chatbot, newsletter, API, etc. Avec actuellement 130 000 visiteurs par mois, la Bourse de Casablanca vise beaucoup plus haut pour sa nouvelle plateforme, et elle s’est donné les moyens pour cela…

Selim Benabdelkhalek

