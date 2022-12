La TPME est un marché fondamental pour toutes les économies des pays, et le Maroc n’y fait pas exception. Ces entreprises ont été de plus en plus appuyée à la suite d’un développement notable en termes de dispositif d’appui. Cet écosystème figure parmi les priorités à intégrer dans le nouveau modèle de développement pour le Maroc.

En tant qu’acteur majeur du financement de l’économie du pays, la BMCI est extrêmement présente sur ce marché, dans le but d’accompagner les TPME dans leur développement et dans leurs projets.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, une série de mesures et d’initiatives a été mise en place et l’une des priorités de ce projet consiste à la création d’un fonds de promotion et de soutien financier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, et la BMCI participe à ce programme national d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projet.

Financement et accompagnement

Au-delà du financement et de la proposition d’un taux très abordable, cette initiative a permis aux banques, ainsi qu’aux différents acteurs de l’écosystème marocain, de proposer à ces jeunes entrepreneurs, l’accompagnement et le conseil de leurs experts, afin de leur apporter toute l’assistance nécessaire pour parfaire leur projet, obtenir les autorisations administratives nécessaires et l’appui pour l’avancement de leur projet.

La BMCI a signé, dans le cadre du GPBM, l’ensemble des conventions qui entrent dans le cadre du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises. A ce titre, la Banque participe à la création du Fonds d’Appui financé à hauteur de 50% par l’état et 50% par les Banques.

Du côté du groupe bancaire, plusieurs actions sont progressivement mises en place sur l’ensemble des régions du Royaume. La première consiste à mettre en place des relations étroites avec l’ensemble des CRI, OFPPT, CCG, Anapec au profit des détenteurs de projet et d’assurer un conseil et appui de qualité. Il s’agit également de développement la communication externe mise en place pour informer les clients et prospects, ainsi que la communication interne vis à vis de l’ensemble des collaborateurs et mise en place d’une formation pour leur permettre de répondre au mieux aux demandes des porteurs de projets. Enfin, la BMCI a mis en place une offre incluant des produits de financements, un accompagnement et des processus de traitements de dossiers dédiés.

Un fort soutien à l’entreprenariat

L’ensemble du paysage économique marocain connaît actuellement une mutation complète vers un modèle qui encourage l’entrepreneuriat, clé de voûte de la création d’emplois. En effet, plusieurs fonds proposent, en collaboration avec les banques marocaines, des accompagnements et financements, mis à la disposition des jeunes porteurs de projets, des TPME et des femmes entrepreneurs également. Dans le cadre du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises et conformément aux engagements pris par l’ensemble des Banques, il est désormais nécessaire d’apporter une réponse dans un délai maximum de 3 semaines après obtention d’un dossier complet. Afin de répondre à cette exigence, ceci nécessitera que l’accompagnement et le conseil soient de qualité, en amont du projet, pour permettre un traitement rapide du dossier. Dans ce sens, la BMCI a étudié tout un processus d’octroi pour avoir la capacité de répondre et une offre adaptée en mettant en proposant des produits de financements, un accompagnement et des processus de traitements de dossiers dédiés. La BMCI a pour mission première de contribuer à une croissance responsable et durable en finançant l’économie et en conseillant ses clients de manière éthique, et souhaite être leur partenaire sur le long terme, en les accompagnant dans leurs projets, leurs investissements et la gestion de leur épargne, ainsi qu’en assurant la protection des biens et des personnes.

La BMCI s’inscrit pleinement dans ce programme et œuvre à financier les TPME de divers partenariats et conventions. Dans ce contexte, la Banque a déjà signé lors de l’année 2019 plusieurs partenariats avec la BERD pour bénéficier de prêts importants afin de lancer des programmes de financement de projets axés sur l’économie verte et l’environnement (Morocco Green Economy Financing Facility [MorGEFF] à hauteur de 20 Millions d’euros), sur l’encouragement de l’entrepreneuriat féminin (Programme Women in Business [WiB] à hauteur de 15 Millions d’euros, et sur le soutien des exportateurs et importateurs marocains (Trade Facilitation Program [TFP], à hauteur de 60 millions d’euros).

La BMCI a également signé une convention, en tant que Partenaire Majeur avec l’Association Réseau Entreprendre Maroc, en dédiant un prêt d’une valeur de 1 Million de dirhams pour contribuer au fonds de prêt d’honneur de l’Association Réseau Entreprendre Maroc, exclusivement dédié à l’entrepreneuriat féminin et/ou à impact positif sur la société ou l’environnement. La BMCI a également prévu une subvention sur 3 ans d’un montant total de 300 000 dirhams, qui permettra de contribuer au financement du plan de développement de l’association.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration a procédé à la création d’un Compte d’affectation spéciale « Fonds d’appui au Financement de l’Entrepreneuriat » dans le cadre de la loi de finances 2020. En plus des 2 MMDH qui ont été accordés par le Fonds Hassan II pour accompagner le développement des projets dans le monde rural, ce fonds est doté d’une enveloppe de 6 MMDH répartie sur une durée de 3 ans, financée à parts égales par l’Etat et le secteur bancaire. Ce Fonds, qui mobilise d’importantes ressources financières, vient faciliter l’accès au financement et au conseil et constitue un effet de levier pour l’octroi des crédits, permettant de financer jusqu’à 56 MMDH en moyenne, aux jeunes porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre d’accéder au financement, outre le soutien des entreprises actives dans le domaine de l’export. Il doit aussi favoriser également une intégration économique et professionnelle des travailleurs du secteur informel, car la transparence est essentielle au développement du secteur des TPME.

