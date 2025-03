La BMCI et le Groupe ISCAE ont conclu une convention de partenariat visant à renforcer la formation des futurs cadres du management au Maroc. Cet accord s’inscrit dans une démarche de rapprochement entre le monde académique et le secteur bancaire afin d’offrir aux étudiants de l’ISCAE des opportunités accrues en matière d’apprentissage et d’insertion professionnelle.

Dans le cadre de ce partenariat, la BMCI s’engage à accompagner les étudiants du Groupe ISCAE, reconnu comme la meilleure école de management au Maroc selon le classement Top School in Morocco. Cette collaboration prévoit notamment la mise en place de stages rémunérés et encadrés, permettant aux étudiants d’acquérir une expérience concrète du secteur bancaire et de développer leurs compétences en situation réelle. Ces stages pourront, dans certains cas, déboucher sur des opportunités de recrutement grâce à un suivi individualisé et une commission dédiée à l’identification des profils à fort potentiel.

En parallèle, la BMCI participera activement à la formation des étudiants à travers des interventions de ses experts, des projets d’entreprise menés en collaboration avec le Groupe ISCAE, ainsi qu’une implication dans les jurys de sélection. De plus, les étudiants auront accès à des événements tels que des forums et des journées de recrutement, organisés par le Groupe ISCAE, afin de faciliter leur entrée sur le marché du travail.

Afin d’assurer la mise en œuvre des actions définies dans cette convention, un comité de pilotage sera mis en place, composé de deux représentants désignés par chaque partie. Ce comité aura pour mission de superviser le déroulement des initiatives et de garantir leur adéquation avec les objectifs fixés.

Dans cette dynamique, la BMCI mettra également à disposition des étudiants des problématiques d’entreprise à traiter dans le cadre de leur formation, leur permettant ainsi d’appliquer leurs connaissances à des situations concrètes. Par ailleurs, elle pourra intervenir dans le processus de sélection des candidats du Groupe ISCAE, renforçant ainsi les passerelles entre le milieu académique et les besoins des entreprises.

À travers le programme Next Bankers, la BMCI entend identifier les profils prometteurs et leur offrir des perspectives d’évolution au sein de la banque. De son côté, le Groupe ISCAE accompagnera ses étudiants en mettant en avant les candidatures les plus pertinentes et en veillant à une meilleure adéquation entre les formations dispensées et les exigences du marché du travail.

Au-delà du programme Next Bankers, ce partenariat permettra également d’élargir l’offre de formation et d’accompagnement destinée aux collaborateurs de la BMCI, favorisant ainsi une montée en compétences continue au sein de l’institution bancaire.

LNT avec CdP

