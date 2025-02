La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC), filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a récemment mis en avant la fidélité et l’engagement de ses collaborateurs lors des cérémonies de remise des Médailles d’Honneur du Travail. Ces événements ont eu lieu le 8 janvier 2025 à Douala, le 13 janvier 2025 à Yaoundé et le 13 février 2025 à Garoua, en présence de M. Grégoire Owona, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, ainsi que des autorités territoriales des régions du Littoral, du Centre et du Nord. M. Constant Metou’ou, Président du Conseil d’Administration de la BICEC, M. Outman Roqdi, Directeur Général, et Mme Marie-Laure Edo, Directrice Générale Adjointe, étaient également présents.

Un total de 450 collaborateurs ont été distingués pour leur contribution exemplaire à la performance de la BICEC. Parmi eux, 40 ont reçu la Médaille d’Or pour 25 ans de service, 157 la Médaille de Vermeil pour 15 ans, et 298 la Médaille d’Argent pour 10 ans d’engagement.

Les représentants des délégués du personnel ont exprimé la reconnaissance des récipiendaires : « Nous sommes honorés de recevoir cette distinction, reconnaissance de l’État du Cameroun pour nos années de service au sein de la BICEC. Nous remercions la Direction Générale pour cette initiative qui valorise le personnel et leurs familles après des années de travail acharné et de fidélité ».

Dans son discours, M. Outman Roqdi a souligné l’importance du capital humain pour la BICEC : « Vous êtes la fierté de notre institution. Ces médailles symbolisent notre reconnaissance et notre gratitude envers chacun d’entre vous. Recevez-les avec la même passion et le même engagement qui vous animent chaque jour. Merci d’être les piliers sur lesquels repose notre banque ».

Le Ministre Grégoire Owona a également pris la parole, saluant le dialogue constructif entre la Direction Générale et les représentants du personnel. S’adressant aux récipiendaires, il a déclaré : « Les Médailles d’Honneur du Travail que vous recevez aujourd’hui sont une manifestation concrète de l’appréciation de votre employeur et une marque de reconnaissance de la Nation tout entière pour les sacrifices consentis par ses vaillants fils et filles dans leurs entreprises. Elles vous sont remises au nom du Président de la République».

