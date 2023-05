Dans le cadre de son programme d’aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement –BERD- a désigné BANK OF AFRICA en tant que « Banque Partenaire la Plus Active au Maroc pour l’année 2022 ».

Cette distinction a été attribuée lors de la cérémonie de remise des trophées organisée le 16 mai 2023 en marge de la réunion annuelle de la BERD tenue cette année à Samarcande en Ouzbékistan. Cette reconnaissance démontre la détermination de BANK OF AFRICA à apporter son support continu aux entreprises marocaines actives dans le commerce international à travers des refinancements à court-terme portant sur des transactions libellées en devises, selon un communiqué du groupe bancaire.

LNT avec CdP

