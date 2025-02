La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) examine l’octroi de deux lignes de crédit d’un montant total de 70 millions d’euros en faveur de Bank of Africa (BOA). Ces financements visent à accompagner la décarbonation et la transition écologique des entreprises marocaines, dans le cadre des efforts internationaux pour renforcer l’économie verte.

Deux mécanismes de financement pour une croissance durable

Les deux prêts à l’étude sont structurés autour de financements ciblés :

Un prêt de 35 millions d’euros, soutenu par le Fonds Vert pour le Climat (GCF) et l’Union européenne, destiné aux PME et ETI marocaines. Ce financement est conçu pour encourager l’investissement dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les bâtiments écologiques, l’économie circulaire et la digitalisation.

Un second prêt de 35 millions d’euros, appuyé par le Canada via le fonds HIPCA, ciblant les infrastructures industrielles et municipales. Il concerne notamment le traitement des eaux usées, le dessalement de l’eau et la modernisation énergétique des installations industrielles.

Ces financements s’inscrivent dans des programmes stratégiques tels que le MDCR (Programme de décarbonation et de résilience climatique), ainsi que les dispositifs GEFF III et MidGEFF, qui encouragent l’adoption de solutions bas carbone et durables.

Un soutien pour accélérer la transition écologique

L’analyse de ces financements par la BERD repose sur plusieurs critères, notamment l’impact environnemental, la viabilité économique et la capacité à mobiliser des investissements privés. L’objectif est de faciliter l’accès au financement des entreprises engagées dans des projets verts, tout en bénéficiant de l’appui de partenaires internationaux.

Ces initiatives s’alignent sur la Stratégie nationale bas carbone et la Vision 2030 du Maroc, qui visent à promouvoir une économie plus respectueuse de l’environnement. Elles intègrent également un volet d’inclusion sociale, notamment en encourageant l’entrepreneuriat féminin et les projets à fort impact social.

Troisième plus grande banque du Maroc, Bank of Africa joue un rôle clé dans le financement des infrastructures et des entreprises à travers son réseau présent dans 20 pays africains. Son engagement en faveur de la finance durable se traduit par la mise en place de mécanismes de gestion environnementale et sociale, alignés sur les normes internationales.

Partagez cet article :