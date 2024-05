Dans le sillage du mémorandum d’entente signé entre Masen et la Banque Islamique de Développement (BID), ces partenaires ont organisé un atelier de travail au Maroc, au Complexe Noor Ouarzazate. Cet événement a marqué le lancement du programme RECPA (Renewable Energy Cooperation program to Power Africa), avec la présence de représentants de 11 pays africains et de nombreux partenaires techniques de renom.

Ce programme, axé sur une coopération Sud-Sud « Reverse Linkage », vise à soutenir le développement des énergies renouvelables dans les pays africains membres de la BID. Il tire parti du soutien financier de la BID, de l’expertise de Masen, de la mobilisation du secteur privé, et de l’implication de partenaires africains tels que le Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (RCREEE), l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) du Maroc, la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC), et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).

La réunion a également été l’occasion de catalyser des discussions sur le savoir-faire technique, juridique, et financier, ainsi que sur les expériences de mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables en Afrique. Des efforts ont été poursuivis pour mettre à niveau le pipeline de projets et initier le processus de sélection des projets bénéficiaires de ce programme.

LNT avec CdP

Partagez cet article :