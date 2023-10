La 7ème Édition du Salon de la Sous-Traitance Automobile à Tanger Automotive City se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2023, sous le thème « La Sous-Traitance : Un levier pour l’industrie automobile de demain ».

Cet événement servira de plateforme majeure pour les acteurs de l’industrie automobile, nationaux et internationaux, en favorisant la découverte de nouvelles opportunités, la création de partenariats stratégiques, et les discussions sur les tendances clés du secteur.

Le programme comprendra des rencontres B2B, des conférences et des tables rondes animées par des experts du secteur automobile. Le salon réunira les principaux acteurs de la filière automobile, avec un accent sur les sous-traitants spécialisés dans des domaines essentiels tels que la logistique, la conception de machines spéciales, les outillages, les consommables de production, la maintenance industrielle, les emballages, les équipements de protection individuelle, la formation, l’ingénierie, les moyens de contrôle, la calibration, les pièces de rechange, et d’autres services.

Le choix de Tanger comme lieu de l’événement s’explique par son statut de pôle de l’industrie automobile au Maroc, avec des installations telles que Renault Tanger Med, le Port Tanger Med, la TAC (Tangier Automotive City) et la TFZ (Tangier Free Zone). Cette localisation stratégique encouragera la collaboration entre les donneurs d’ordre, les équipementiers et les sous-traitants potentiels.

Le salon mettra en avant la concentration d’équipementiers dans des zones industrielles clés comme Tanger Free Zone, Tanger Automotive City et Atlantic Free Zone (Kenitra), facilitant l’accès des sous-traitants aux usines de leurs clients potentiels.

La précédente édition en 2019 a connu la participation de 250 exposants et plus de 5 000 professionnels venus de différentes régions et pays.

